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Глава Пентагона заявил о "беспрецедентном соглашении" России и Ирана - РИА Новости, 10.03.2023
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20:57 09.03.2023 (обновлено: 04:04 10.03.2023)
https://ria.ru/20230309/soglashenie-1856874677.html
Глава Пентагона заявил о "беспрецедентном соглашении" России и Ирана
Глава Пентагона заявил о "беспрецедентном соглашении" России и Ирана - РИА Новости, 10.03.2023
Глава Пентагона заявил о "беспрецедентном соглашении" России и Ирана
Глава Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с израильским коллегой Йоавом Галантом заявил, что Россия пошла на "беспрецедентное оборонное... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-09T20:57
2023-03-10T04:04
политика
иран
россия
украина
ллойд остин
дмитрий песков
министерство обороны сша
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с израильским коллегой Йоавом Галантом заявил, что Россия пошла на "беспрецедентное оборонное сотрудничество" с Ираном по ракетному и противовоздушному вооружению.Руководство США неоднократно обвиняло Тегеран в передаче беспилотных летательных аппаратов Москве для применения в специальной операции на Украине. Эти обвинения опровергали как в Москве, так и в Тегеране. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что беспилотники поставлялись за несколько месяцев до специальной военной операции. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что на Украине используется отечественная техника с наименованиями на русском языке.
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политика, иран, россия, украина, ллойд остин, дмитрий песков, министерство обороны сша
Политика, Иран, Россия, Украина, Ллойд Остин, Дмитрий Песков, Министерство обороны США
Глава Пентагона заявил о "беспрецедентном соглашении" России и Ирана

Глава Пентагона Остин: Россия пошла на беспрецедентную сделку с Ираном за помощь в СВО

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с израильским коллегой Йоавом Галантом заявил, что Россия пошла на "беспрецедентное оборонное сотрудничество" с Ираном по ракетному и противовоздушному вооружению.
«
"В ответ на поддержку Ирана по Украине Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе по ракетам и ПВО", — сказал американский министр обороны.
Руководство США неоднократно обвиняло Тегеран в передаче беспилотных летательных аппаратов Москве для применения в специальной операции на Украине.
Эти обвинения опровергали как в Москве, так и в Тегеране. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что беспилотники поставлялись за несколько месяцев до специальной военной операции. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что на Украине используется отечественная техника с наименованиями на русском языке.
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ПолитикаИранРоссияУкраинаЛлойд ОстинДмитрий ПесковМинистерство обороны США
 
 
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