https://ria.ru/20230309/soglashenie-1856874677.html

Глава Пентагона заявил о "беспрецедентном соглашении" России и Ирана

Глава Пентагона заявил о "беспрецедентном соглашении" России и Ирана - РИА Новости, 10.03.2023

Глава Пентагона заявил о "беспрецедентном соглашении" России и Ирана

Глава Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с израильским коллегой Йоавом Галантом заявил, что Россия пошла на "беспрецедентное оборонное... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-09T20:57

2023-03-09T20:57

2023-03-10T04:04

политика

иран

россия

украина

ллойд остин

дмитрий песков

министерство обороны сша

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с израильским коллегой Йоавом Галантом заявил, что Россия пошла на "беспрецедентное оборонное сотрудничество" с Ираном по ракетному и противовоздушному вооружению.Руководство США неоднократно обвиняло Тегеран в передаче беспилотных летательных аппаратов Москве для применения в специальной операции на Украине. Эти обвинения опровергали как в Москве, так и в Тегеране. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что беспилотники поставлялись за несколько месяцев до специальной военной операции. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что на Украине используется отечественная техника с наименованиями на русском языке.

https://ria.ru/20230127/drony-1847744162.html

иран

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политика, иран, россия, украина, ллойд остин, дмитрий песков, министерство обороны сша