https://ria.ru/20230309/sobaka-1856738934.html

Прокуратура проверит сообщения о собаке с многочисленными травмами в Москве

Прокуратура проверит сообщения о собаке с многочисленными травмами в Москве - РИА Новости, 09.03.2023

Прокуратура проверит сообщения о собаке с многочисленными травмами в Москве

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку информации СМИ о жестоком обращении с бездомной собакой, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:14

2023-03-09T13:14

2023-03-09T13:14

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку информации СМИ о жестоком обращении с бездомной собакой, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "В публикациях указано, что на железнодорожной станции "Москва-3" была обнаружена бродячая собака, на теле которой имелись многочисленные травмы. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по сообщениям, размещённым в средствах массовой информации, о жестоком обращении с животным", - говорится в сообщении. Уточняется, что проверку по данному факту проводит Московско-Ярославская транспортная прокуратура. Кроме того, добавили в ведомстве, прокуроры намерены дать правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов. Подчеркивается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20230307/sobaki-1856380237.html

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происшествия, россия, москва