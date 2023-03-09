Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура проверит сообщения о собаке с многочисленными травмами в Москве - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/sobaka-1856738934.html
Прокуратура проверит сообщения о собаке с многочисленными травмами в Москве
Прокуратура проверит сообщения о собаке с многочисленными травмами в Москве - РИА Новости, 09.03.2023
Прокуратура проверит сообщения о собаке с многочисленными травмами в Москве
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку информации СМИ о жестоком обращении с бездомной собакой, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:14
2023-03-09T13:14
происшествия
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733296232_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_aeffa2f3d1b81a9c3ae27a36242031f2.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку информации СМИ о жестоком обращении с бездомной собакой, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "В публикациях указано, что на железнодорожной станции "Москва-3" была обнаружена бродячая собака, на теле которой имелись многочисленные травмы. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по сообщениям, размещённым в средствах массовой информации, о жестоком обращении с животным", - говорится в сообщении. Уточняется, что проверку по данному факту проводит Московско-Ярославская транспортная прокуратура. Кроме того, добавили в ведомстве, прокуроры намерены дать правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов. Подчеркивается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20230307/sobaki-1856380237.html
https://ria.ru/20230305/sobaki-1855914273.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733296232_324:0:3053:2047_1920x0_80_0_0_13e0fe3a4ce928e6d8b4aa7fc248e73d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Прокуратура проверит сообщения о собаке с многочисленными травмами в Москве

Прокуратура проверяет сообщения об издевательствах над собакой у станции "Москва-3"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБездомная собака в мусорном контейнере
Бездомная собака в мусорном контейнере - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Бездомная собака в мусорном контейнере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку информации СМИ о жестоком обращении с бездомной собакой, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В публикациях указано, что на железнодорожной станции "Москва-3" была обнаружена бродячая собака, на теле которой имелись многочисленные травмы. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по сообщениям, размещённым в средствах массовой информации, о жестоком обращении с животным", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
В Башкирии проведут проверку из-за массовой гибели бездомных собак
7 марта, 13:52
Уточняется, что проверку по данному факту проводит Московско-Ярославская транспортная прокуратура.
Кроме того, добавили в ведомстве, прокуроры намерены дать правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов. Подчеркивается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Собаки - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Кинолог назвал самые тихие породы собак
5 марта, 03:21
 
ПроисшествияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала