https://ria.ru/20230309/sobaka-1856738934.html
Прокуратура проверит сообщения о собаке с многочисленными травмами в Москве
Прокуратура проверит сообщения о собаке с многочисленными травмами в Москве - РИА Новости, 09.03.2023
Прокуратура проверит сообщения о собаке с многочисленными травмами в Москве
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку информации СМИ о жестоком обращении с бездомной собакой, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:14
2023-03-09T13:14
2023-03-09T13:14
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку информации СМИ о жестоком обращении с бездомной собакой, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "В публикациях указано, что на железнодорожной станции "Москва-3" была обнаружена бродячая собака, на теле которой имелись многочисленные травмы. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по сообщениям, размещённым в средствах массовой информации, о жестоком обращении с животным", - говорится в сообщении. Уточняется, что проверку по данному факту проводит Московско-Ярославская транспортная прокуратура. Кроме того, добавили в ведомстве, прокуроры намерены дать правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов. Подчеркивается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20230307/sobaki-1856380237.html
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Прокуратура проверит сообщения о собаке с многочисленными травмами в Москве
Прокуратура проверяет сообщения об издевательствах над собакой у станции "Москва-3"
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку информации СМИ о жестоком обращении с бездомной собакой, сообщает
пресс-служба надзорного ведомства.
"В публикациях указано, что на железнодорожной станции "Москва-3" была обнаружена бродячая собака, на теле которой имелись многочисленные травмы. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по сообщениям, размещённым в средствах массовой информации, о жестоком обращении с животным", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что проверку по данному факту проводит Московско-Ярославская транспортная прокуратура.
Кроме того, добавили в ведомстве, прокуроры намерены дать правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов. Подчеркивается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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