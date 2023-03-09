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Пьяного жителя Смоленска задержали после сообщений о стрельбе на улице - РИА Новости, 09.03.2023
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13:33 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/smolensk-1856745923.html
Пьяного жителя Смоленска задержали после сообщений о стрельбе на улице
Пьяного жителя Смоленска задержали после сообщений о стрельбе на улице - РИА Новости, 09.03.2023
Пьяного жителя Смоленска задержали после сообщений о стрельбе на улице
Житель Смоленска задержан после сообщений о звуках выстрела на улице Фрунзе, рассказала РИА Новости официальный представитель УМВД по Смоленской области Наталья РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:33
2023-03-09T13:33
происшествия
смоленск
смоленская область
россия
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БРЯНСК, 9 мар – РИА Новости. Житель Смоленска задержан после сообщений о звуках выстрела на улице Фрунзе, рассказала РИА Новости официальный представитель УМВД по Смоленской области Наталья Гуреева. По предварительным данным, задержанному мужчине 40 лет, он нетрезв. Что именно произошло, сейчас выясняется.
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происшествия, смоленск, смоленская область, россия
Происшествия, Смоленск, Смоленская область, Россия
Пьяного жителя Смоленска задержали после сообщений о стрельбе на улице

В Смоленске задержали пьяного мужчину после сообщений о звуках выстрела

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 9 мар – РИА Новости. Житель Смоленска задержан после сообщений о звуках выстрела на улице Фрунзе, рассказала РИА Новости официальный представитель УМВД по Смоленской области Наталья Гуреева.
«
"В дежурную часть отдела полиции №2 поступило сообщение о том, что на улице Фрунзе, дом 58а, слышны звуки выстрелов, незамедлительно приехали на место, при поддержке СОБРа задержали. Сейчас проводится проверка", - сообщила собеседница агентства.
По предварительным данным, задержанному мужчине 40 лет, он нетрезв. Что именно произошло, сейчас выясняется.
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