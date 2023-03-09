https://ria.ru/20230309/smolensk-1856745923.html

Пьяного жителя Смоленска задержали после сообщений о стрельбе на улице

Пьяного жителя Смоленска задержали после сообщений о стрельбе на улице - РИА Новости, 09.03.2023

Пьяного жителя Смоленска задержали после сообщений о стрельбе на улице

Житель Смоленска задержан после сообщений о звуках выстрела на улице Фрунзе, рассказала РИА Новости официальный представитель УМВД по Смоленской области Наталья РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:33

2023-03-09T13:33

2023-03-09T13:33

происшествия

смоленск

смоленская область

россия

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БРЯНСК, 9 мар – РИА Новости. Житель Смоленска задержан после сообщений о звуках выстрела на улице Фрунзе, рассказала РИА Новости официальный представитель УМВД по Смоленской области Наталья Гуреева. По предварительным данным, задержанному мужчине 40 лет, он нетрезв. Что именно произошло, сейчас выясняется.

https://ria.ru/20230309/dtp-1856735576.html

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происшествия, смоленск, смоленская область, россия