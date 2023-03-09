https://ria.ru/20230309/smolensk-1856745923.html
Пьяного жителя Смоленска задержали после сообщений о стрельбе на улице
Пьяного жителя Смоленска задержали после сообщений о стрельбе на улице - РИА Новости, 09.03.2023
Пьяного жителя Смоленска задержали после сообщений о стрельбе на улице
Житель Смоленска задержан после сообщений о звуках выстрела на улице Фрунзе, рассказала РИА Новости официальный представитель УМВД по Смоленской области Наталья РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:33
2023-03-09T13:33
2023-03-09T13:33
происшествия
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россия
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БРЯНСК, 9 мар – РИА Новости. Житель Смоленска задержан после сообщений о звуках выстрела на улице Фрунзе, рассказала РИА Новости официальный представитель УМВД по Смоленской области Наталья Гуреева. По предварительным данным, задержанному мужчине 40 лет, он нетрезв. Что именно произошло, сейчас выясняется.
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происшествия, смоленск, смоленская область, россия
Происшествия, Смоленск, Смоленская область, Россия
Пьяного жителя Смоленска задержали после сообщений о стрельбе на улице
В Смоленске задержали пьяного мужчину после сообщений о звуках выстрела