https://ria.ru/20230309/shpionazh-1856818214.html
Офицеру ВМС Италии грозит пожизненный срок за шпионаж в пользу России
Офицеру ВМС Италии грозит пожизненный срок за шпионаж в пользу России - РИА Новости, 09.03.2023
Офицеру ВМС Италии грозит пожизненный срок за шпионаж в пользу России
Военная прокуратура Рима потребовала в четверг приговорить к пожизненному заключению офицера ВМС Италии Вальтера Биота, который обвиняется в шпионаже в пользу... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:58
2023-03-09T16:58
2023-03-09T17:10
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РИМ, 9 мар – РИА Новости. Военная прокуратура Рима потребовала в четверг приговорить к пожизненному заключению офицера ВМС Италии Вальтера Биота, который обвиняется в шпионаже в пользу РФ, сообщило информагентство Nova. Военная прокуратура предъявила офицеру обвинения в совершении ряда преступлений, связанных с "получением секретных сведений в целях шпионажа", "получением и разглашением сведений конфиденциального характера", а также "фотографированием в целях шпионажа". Отмечается, максимальным наказанием за эти преступления может быть пожизненное заключение. По версии прокуратуры, Биот пользовался "максимальным доверием", что позволяло ему иметь доступ к секретным документам и фотографировать их. В обвинительном заключении указывается, что "получены доказательства ответственности Биота за все инкриминируемые ему преступления" и при этом смягчающих обстоятельств обнаружено не было. Ранее в четверг адвокат итальянского военнослужащего Роберто Де Вита сообщил РИА Новости, что вынесение приговора Биоту ожидается уже сегодня. Итальянские карабинеры 30 марта 2021 года задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии Вальтера Биота по обвинению в шпионаже. Сообщалось, что операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на 5 тысяч евро. Россиянин не был арестован из-за его дипломатического статуса, итальянец же был заключен под стражу. Тогда же Рим объявил персонами нон грата и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ.
https://ria.ru/20230224/shpionazh-1854063579.html
https://ria.ru/20230217/prigovor-1852693439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, рим, италия
В мире, Россия, Рим, Италия
Офицеру ВМС Италии грозит пожизненный срок за шпионаж в пользу России
Nova: в Италии потребовали пожизненный срок для обвиняемого в шпионаже в пользу России
РИМ, 9 мар – РИА Новости.
Военная прокуратура Рима потребовала в четверг приговорить к пожизненному заключению офицера ВМС Италии Вальтера Биота, который обвиняется в шпионаже в пользу РФ, сообщило информагентство Nova
.
Военная прокуратура предъявила офицеру обвинения в совершении ряда преступлений, связанных с "получением секретных сведений в целях шпионажа", "получением и разглашением сведений конфиденциального характера", а также "фотографированием в целях шпионажа". Отмечается, максимальным наказанием за эти преступления может быть пожизненное заключение.
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По версии прокуратуры, Биот пользовался "максимальным доверием", что позволяло ему иметь доступ к секретным документам и фотографировать их. В обвинительном заключении указывается, что "получены доказательства ответственности Биота за все инкриминируемые ему преступления" и при этом смягчающих обстоятельств обнаружено не было.
Ранее в четверг адвокат итальянского военнослужащего Роберто Де Вита сообщил РИА Новости, что вынесение приговора Биоту ожидается уже сегодня.
Итальянские карабинеры 30 марта 2021 года задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме
, и капитана второго ранга ВМС Италии Вальтера Биота по обвинению в шпионаже. Сообщалось, что операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на 5 тысяч евро. Россиянин не был арестован из-за его дипломатического статуса, итальянец же был заключен под стражу. Тогда же Рим объявил персонами нон грата и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ.
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