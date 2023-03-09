Рейтинг@Mail.ru
Офицеру ВМС Италии грозит пожизненный срок за шпионаж в пользу России - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 09.03.2023 (обновлено: 17:10 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/shpionazh-1856818214.html
Офицеру ВМС Италии грозит пожизненный срок за шпионаж в пользу России
Офицеру ВМС Италии грозит пожизненный срок за шпионаж в пользу России - РИА Новости, 09.03.2023
Офицеру ВМС Италии грозит пожизненный срок за шпионаж в пользу России
Военная прокуратура Рима потребовала в четверг приговорить к пожизненному заключению офицера ВМС Италии Вальтера Биота, который обвиняется в шпионаже в пользу... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:58
2023-03-09T17:10
в мире
россия
рим
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg
РИМ, 9 мар – РИА Новости. Военная прокуратура Рима потребовала в четверг приговорить к пожизненному заключению офицера ВМС Италии Вальтера Биота, который обвиняется в шпионаже в пользу РФ, сообщило информагентство Nova. Военная прокуратура предъявила офицеру обвинения в совершении ряда преступлений, связанных с "получением секретных сведений в целях шпионажа", "получением и разглашением сведений конфиденциального характера", а также "фотографированием в целях шпионажа". Отмечается, максимальным наказанием за эти преступления может быть пожизненное заключение. По версии прокуратуры, Биот пользовался "максимальным доверием", что позволяло ему иметь доступ к секретным документам и фотографировать их. В обвинительном заключении указывается, что "получены доказательства ответственности Биота за все инкриминируемые ему преступления" и при этом смягчающих обстоятельств обнаружено не было. Ранее в четверг адвокат итальянского военнослужащего Роберто Де Вита сообщил РИА Новости, что вынесение приговора Биоту ожидается уже сегодня. Итальянские карабинеры 30 марта 2021 года задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии Вальтера Биота по обвинению в шпионаже. Сообщалось, что операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на 5 тысяч евро. Россиянин не был арестован из-за его дипломатического статуса, итальянец же был заключен под стражу. Тогда же Рим объявил персонами нон грата и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ.
https://ria.ru/20230224/shpionazh-1854063579.html
https://ria.ru/20230217/prigovor-1852693439.html
россия
рим
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64b0c490c78f459be1c47b6873c5a7b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, рим, италия
В мире, Россия, Рим, Италия
Офицеру ВМС Италии грозит пожизненный срок за шпионаж в пользу России

Nova: в Италии потребовали пожизненный срок для обвиняемого в шпионаже в пользу России

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 9 мар – РИА Новости. Военная прокуратура Рима потребовала в четверг приговорить к пожизненному заключению офицера ВМС Италии Вальтера Биота, который обвиняется в шпионаже в пользу РФ, сообщило информагентство Nova.
Военная прокуратура предъявила офицеру обвинения в совершении ряда преступлений, связанных с "получением секретных сведений в целях шпионажа", "получением и разглашением сведений конфиденциального характера", а также "фотографированием в целях шпионажа". Отмечается, максимальным наказанием за эти преступления может быть пожизненное заключение.
Сотрудники службы безопасности возле здания Верховного суда США, который принял решение о запрете абортов - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Мексиканца, осужденного в США за шпионаж в пользу России, депортируют летом
24 февраля, 01:48
По версии прокуратуры, Биот пользовался "максимальным доверием", что позволяло ему иметь доступ к секретным документам и фотографировать их. В обвинительном заключении указывается, что "получены доказательства ответственности Биота за все инкриминируемые ему преступления" и при этом смягчающих обстоятельств обнаружено не было.
Ранее в четверг адвокат итальянского военнослужащего Роберто Де Вита сообщил РИА Новости, что вынесение приговора Биоту ожидается уже сегодня.
Итальянские карабинеры 30 марта 2021 года задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии Вальтера Биота по обвинению в шпионаже. Сообщалось, что операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на 5 тысяч евро. Россиянин не был арестован из-за его дипломатического статуса, итальянец же был заключен под стражу. Тогда же Рим объявил персонами нон грата и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Британец получил более 13 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России
17 февраля, 14:59
 
В миреРоссияРимИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала