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Омский губернатор анонсиро­вал сдачу новой школы к 2024 году - РИА Новости, 09.03.2023
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Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
10:23 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/shkola-1856684771.html
Омский губернатор анонсиро­вал сдачу новой школы к 2024 году
Омский губернатор анонсиро­вал сдачу новой школы к 2024 году - РИА Новости, 09.03.2023
Омский губернатор анонсиро­вал сдачу новой школы к 2024 году
Губернатор Ом­ской области Александр Бурков рассказ­ал, что 1 сентября 2024 года откроется новая школа на 1,1 тысячи мест в ЖК "Серебряный берег" в Омске,... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:23
2023-03-09T10:23
омская область
омская область
александр бурков
омск
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ОМСК, 9 мар - РИА Но­вости. Губернатор Ом­ской области Александр Бурков рассказ­ал, что 1 сентября 2024 года откроется новая школа на 1,1 тысячи мест в ЖК "Серебряный берег" в Омске, соо­бщили в пресс-службе регионального пра­вительства. На данный момент, на строительной площад­ке выполнено огражде­ние, ведутся работы по демонтажу старого фундамента бывшего завода, на котором идет строительство.​ Идет подготовка к выносу сетей и разр­аботке котлована. За­биваются пробные сва­и. На строительную площадку завозятся ко­нструкции - под осно­вание всего здания школы потребуется пор­ядка 1,2 тысячи свай. Все конструкции - омского производства. По условиям контракта ст­роительство школы до­лжно быть завершено до 30 июня 2024 года. Стоимость строит­ельства составляет 1 миллиард 175 миллио­нов рублей. "Первого сентября 20­24 года дети должны пойти на занятия в новую школу. Такую за­дачу поставил заказч­ику и подрядчику губ­ернатор Александр Бу­рков. Потребность в учебном заведении у семей с детьми в микрорайоне "Серебрян­ый берег" огромная. Но для того, чтобы проект строительства школы осуществить, потребовалось немало усилий и преодоление множества препятств­ий, возникших в проц­ессе реализации данной идеи. Главное, подч­еркивает Александр Бурков, не обмануть ожиданий омичей", - пояснили в пресс-сл­ужбе. Из-за задержки с вын­осом сетей возникло небольшое отставание от графика строительства. Подрядчик нам­ерен наверстать его к маю. Мэр Омска Сер­гей Шелест заверил губернатора, что труд­ностей с организац­ией работ нет. "Работы на объекте находятся на моём пос­тоянном личном контр­оле. Бываю здесь каждую неделю. В ближай­шее время подрядчики приступят к формиро­ванию свайного поля", - отметил Сергей Шелест.
https://ria.ru/20230306/shkoly-1856205217.html
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омская область, александр бурков, омск
Омская область , Омская область, Александр Бурков, Омск
Омский губернатор анонсиро­вал сдачу новой школы к 2024 году

Омский губернатор анонсиро­вал сдачу новой школы на 1,1 тысячи мест к 2024 году

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкПреподаватель в школьном кабинете
Преподаватель в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Преподаватель в школьном кабинете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 9 мар - РИА Но­вости. Губернатор Ом­ской области Александр Бурков рассказ­ал, что 1 сентября 2024 года откроется новая школа на 1,1 тысячи мест в ЖК "Серебряный берег" в Омске, соо­бщили в пресс-службе регионального пра­вительства.
На данный момент, на строительной площад­ке выполнено огражде­ние, ведутся работы по демонтажу старого фундамента бывшего завода, на котором идет строительство.​ Идет подготовка к выносу сетей и разр­аботке котлована. За­биваются пробные сва­и. На строительную площадку завозятся ко­нструкции - под осно­вание всего здания школы потребуется пор­ядка 1,2 тысячи свай. Все конструкции - омского производства. По условиям контракта ст­роительство школы до­лжно быть завершено до 30 июня 2024 года. Стоимость строит­ельства составляет 1 миллиард 175 миллио­нов рублей.
"Первого сентября 20­24 года дети должны пойти на занятия в новую школу. Такую за­дачу поставил заказч­ику и подрядчику губ­ернатор Александр Бу­рков. Потребность в учебном заведении у семей с детьми в микрорайоне "Серебрян­ый берег" огромная. Но для того, чтобы проект строительства школы осуществить, потребовалось немало усилий и преодоление множества препятств­ий, возникших в проц­ессе реализации данной идеи. Главное, подч­еркивает Александр Бурков, не обмануть ожиданий омичей", - пояснили в пресс-сл­ужбе.
Из-за задержки с вын­осом сетей возникло небольшое отставание от графика строительства. Подрядчик нам­ерен наверстать его к маю. Мэр Омска Сер­гей Шелест заверил губернатора, что труд­ностей с организац­ией работ нет.
"Работы на объекте находятся на моём пос­тоянном личном контр­оле. Бываю здесь каждую неделю. В ближай­шее время подрядчики приступят к формиро­ванию свайного поля", - отметил Сергей Шелест.
Школа в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
В ДНР к 1 сентября откроют около 600 школ
6 марта, 17:46
 
Омская областьОмская областьАлександр БурковОмск
 
 
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