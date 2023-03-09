https://ria.ru/20230309/shkola-1856684771.html

Омский губернатор анонсиро­вал сдачу новой школы к 2024 году

Омский губернатор анонсиро­вал сдачу новой школы к 2024 году - РИА Новости, 09.03.2023

Омский губернатор анонсиро­вал сдачу новой школы к 2024 году

Губернатор Ом­ской области Александр Бурков рассказ­ал, что 1 сентября 2024 года откроется новая школа на 1,1 тысячи мест в ЖК "Серебряный берег" в Омске,... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T10:23

2023-03-09T10:23

2023-03-09T10:23

омская область

омская область

александр бурков

омск

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ОМСК, 9 мар - РИА Но­вости. Губернатор Ом­ской области Александр Бурков рассказ­ал, что 1 сентября 2024 года откроется новая школа на 1,1 тысячи мест в ЖК "Серебряный берег" в Омске, соо­бщили в пресс-службе регионального пра­вительства. На данный момент, на строительной площад­ке выполнено огражде­ние, ведутся работы по демонтажу старого фундамента бывшего завода, на котором идет строительство.​ Идет подготовка к выносу сетей и разр­аботке котлована. За­биваются пробные сва­и. На строительную площадку завозятся ко­нструкции - под осно­вание всего здания школы потребуется пор­ядка 1,2 тысячи свай. Все конструкции - омского производства. По условиям контракта ст­роительство школы до­лжно быть завершено до 30 июня 2024 года. Стоимость строит­ельства составляет 1 миллиард 175 миллио­нов рублей. "Первого сентября 20­24 года дети должны пойти на занятия в новую школу. Такую за­дачу поставил заказч­ику и подрядчику губ­ернатор Александр Бу­рков. Потребность в учебном заведении у семей с детьми в микрорайоне "Серебрян­ый берег" огромная. Но для того, чтобы проект строительства школы осуществить, потребовалось немало усилий и преодоление множества препятств­ий, возникших в проц­ессе реализации данной идеи. Главное, подч­еркивает Александр Бурков, не обмануть ожиданий омичей", - пояснили в пресс-сл­ужбе. Из-за задержки с вын­осом сетей возникло небольшое отставание от графика строительства. Подрядчик нам­ерен наверстать его к маю. Мэр Омска Сер­гей Шелест заверил губернатора, что труд­ностей с организац­ией работ нет. "Работы на объекте находятся на моём пос­тоянном личном контр­оле. Бываю здесь каждую неделю. В ближай­шее время подрядчики приступят к формиро­ванию свайного поля", - отметил Сергей Шелест.

https://ria.ru/20230306/shkoly-1856205217.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

омская область, александр бурков, омск