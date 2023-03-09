https://ria.ru/20230309/shkola-1856684771.html
Омский губернатор анонсировал сдачу новой школы к 2024 году
Омский губернатор анонсировал сдачу новой школы к 2024 году - РИА Новости, 09.03.2023
Омский губернатор анонсировал сдачу новой школы к 2024 году
Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал, что 1 сентября 2024 года откроется новая школа на 1,1 тысячи мест в ЖК "Серебряный берег" в Омске,... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:23
2023-03-09T10:23
2023-03-09T10:23
омская область
омская область
александр бурков
омск
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ОМСК, 9 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал, что 1 сентября 2024 года откроется новая школа на 1,1 тысячи мест в ЖК "Серебряный берег" в Омске, сообщили в пресс-службе регионального правительства. На данный момент, на строительной площадке выполнено ограждение, ведутся работы по демонтажу старого фундамента бывшего завода, на котором идет строительство. Идет подготовка к выносу сетей и разработке котлована. Забиваются пробные сваи. На строительную площадку завозятся конструкции - под основание всего здания школы потребуется порядка 1,2 тысячи свай. Все конструкции - омского производства. По условиям контракта строительство школы должно быть завершено до 30 июня 2024 года. Стоимость строительства составляет 1 миллиард 175 миллионов рублей. "Первого сентября 2024 года дети должны пойти на занятия в новую школу. Такую задачу поставил заказчику и подрядчику губернатор Александр Бурков. Потребность в учебном заведении у семей с детьми в микрорайоне "Серебряный берег" огромная. Но для того, чтобы проект строительства школы осуществить, потребовалось немало усилий и преодоление множества препятствий, возникших в процессе реализации данной идеи. Главное, подчеркивает Александр Бурков, не обмануть ожиданий омичей", - пояснили в пресс-службе. Из-за задержки с выносом сетей возникло небольшое отставание от графика строительства. Подрядчик намерен наверстать его к маю. Мэр Омска Сергей Шелест заверил губернатора, что трудностей с организацией работ нет. "Работы на объекте находятся на моём постоянном личном контроле. Бываю здесь каждую неделю. В ближайшее время подрядчики приступят к формированию свайного поля", - отметил Сергей Шелест.
https://ria.ru/20230306/shkoly-1856205217.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, александр бурков, омск
Омская область , Омская область, Александр Бурков, Омск
Омский губернатор анонсировал сдачу новой школы к 2024 году
Омский губернатор анонсировал сдачу новой школы на 1,1 тысячи мест к 2024 году
ОМСК, 9 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал, что 1 сентября 2024 года откроется новая школа на 1,1 тысячи мест в ЖК "Серебряный берег" в Омске, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
На данный момент, на строительной площадке выполнено ограждение, ведутся работы по демонтажу старого фундамента бывшего завода, на котором идет строительство. Идет подготовка к выносу сетей и разработке котлована. Забиваются пробные сваи. На строительную площадку завозятся конструкции - под основание всего здания школы потребуется порядка 1,2 тысячи свай. Все конструкции - омского производства. По условиям контракта строительство школы должно быть завершено до 30 июня 2024 года. Стоимость строительства составляет 1 миллиард 175 миллионов рублей.
"Первого сентября 2024 года дети должны пойти на занятия в новую школу. Такую задачу поставил заказчику и подрядчику губернатор Александр Бурков. Потребность в учебном заведении у семей с детьми в микрорайоне "Серебряный берег" огромная. Но для того, чтобы проект строительства школы осуществить, потребовалось немало усилий и преодоление множества препятствий, возникших в процессе реализации данной идеи. Главное, подчеркивает Александр Бурков
, не обмануть ожиданий омичей", - пояснили в пресс-службе.
Из-за задержки с выносом сетей возникло небольшое отставание от графика строительства. Подрядчик намерен наверстать его к маю. Мэр Омска Сергей Шелест заверил губернатора, что трудностей с организацией работ нет.
"Работы на объекте находятся на моём постоянном личном контроле. Бываю здесь каждую неделю. В ближайшее время подрядчики приступят к формированию свайного поля", - отметил Сергей Шелест.
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