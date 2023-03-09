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Белый дом просит 37,7 миллиарда долларов на поддержку ядерного сдерживания - РИА Новости, 09.03.2023
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20:55 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/sderzhivanie-1856874564.html
Белый дом просит 37,7 миллиарда долларов на поддержку ядерного сдерживания
Белый дом просит 37,7 миллиарда долларов на поддержку ядерного сдерживания - РИА Новости, 09.03.2023
Белый дом просит 37,7 миллиарда долларов на поддержку ядерного сдерживания
Расходы американского бюджета на поддержание потенциала ядерного сдерживания в 2024 финансовом году планируются на уровне 37,7 миллиарда долларов, еще 23,8... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T20:55
2023-03-09T20:55
в мире
военно-морские силы сша
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ХЬЮСТОН, 9 мар - РИА Новости. Расходы американского бюджета на поддержание потенциала ядерного сдерживания в 2024 финансовом году планируются на уровне 37,7 миллиарда долларов, еще 23,8 миллиарда долларов предлагается направить на модернизацию атомного комплекса, следует из представленного Белым домом документа. "Бюджет предоставляет 37,7 миллиарда долларов министерству обороны на поддержание сильного ядерного сдерживания в качестве основополагающего элемента интегрированного сдерживания для безопасности нации и союзников США", - говорится в документе. "Дополнительно, бюджет предоставляет 23,8 миллиарда долларов министерству энергетики… на инвестиции в отрасль ядерной безопасности страны, поддержку безопасного, защищенного и эффективного ядерного запаса, сокращение ядерных рисков и обеспечение ядерной мощности ВМС США", - указано в проекте бюджета.
https://ria.ru/20230308/arsenal-1856643956.html
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в мире, военно-морские силы сша
В мире, Военно-морские силы США
Белый дом просит 37,7 миллиарда долларов на поддержку ядерного сдерживания

Белый дом запросил 37,7 миллиарда долларов на поддержание потенциала ядерного сдерживания

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ХЬЮСТОН, 9 мар - РИА Новости. Расходы американского бюджета на поддержание потенциала ядерного сдерживания в 2024 финансовом году планируются на уровне 37,7 миллиарда долларов, еще 23,8 миллиарда долларов предлагается направить на модернизацию атомного комплекса, следует из представленного Белым домом документа.
"Бюджет предоставляет 37,7 миллиарда долларов министерству обороны на поддержание сильного ядерного сдерживания в качестве основополагающего элемента интегрированного сдерживания для безопасности нации и союзников США", - говорится в документе.
"Дополнительно, бюджет предоставляет 23,8 миллиарда долларов министерству энергетики… на инвестиции в отрасль ядерной безопасности страны, поддержку безопасного, защищенного и эффективного ядерного запаса, сокращение ядерных рисков и обеспечение ядерной мощности ВМС США", - указано в проекте бюджета.
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