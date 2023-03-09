https://ria.ru/20230309/sdelka-1856879316.html

Путин изложил президенту Египта российский подход к продуктовой сделке

Путин изложил президенту Египта российский подход к продуктовой сделке - РИА Новости, 09.03.2023

Путин изложил президенту Египта российский подход к продуктовой сделке

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси изложил ему подходы РФ к пакету договоренностей по... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T21:52

2023-03-09T21:52

2023-03-09T21:52

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси изложил ему подходы РФ к пакету договоренностей по экспорту российского продовольствия и удобрений в рамках "продуктовой сделки", акцентировав необходимость их комплексного выполнения, сообщает пресс-служба Кремля. "В контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности Владимир Путин изложил российские подходы к пакету стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте из России продовольствия и удобрений на мировые рынки, акцентировав необходимость их комплексного выполнения", - говорится в сообщении. Речь идет о сделке, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230309/diplomatiya-1856872786.html

https://ria.ru/20230210/stal-1851095715.html

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экономика, россия, египет, владимир путин, турция, оон, в мире