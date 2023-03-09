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Захарова оценила перспективы продления зерновой сделки - РИА Новости, 09.03.2023
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17:42 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/sdelka-1856833135.html
Захарова оценила перспективы продления зерновой сделки
Захарова оценила перспективы продления зерновой сделки - РИА Новости, 09.03.2023
Захарова оценила перспективы продления зерновой сделки
Если зерновая сделка будет выполняться по двум трекам, то прогноз на ее продление оптимистический, если только по одному треку, без российской части, то... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T17:42
2023-03-09T17:42
экономика
россия
москва
турция
мария захарова
оон
зерновая сделка
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Если зерновая сделка будет выполняться по двум трекам, то прогноз на ее продление оптимистический, если только по одному треку, без российской части, то пессимистичный, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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экономика, россия, москва, турция, мария захарова, оон, зерновая сделка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Россия, Москва, Турция, Мария Захарова, ООН, зерновая сделка, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова оценила перспективы продления зерновой сделки

МИД рассказал об оптимистическом и пессимистическом сценарии продления зерновой сделки

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Если зерновая сделка будет выполняться по двум трекам, то прогноз на ее продление оптимистический, если только по одному треку, без российской части, то пессимистичный, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Пакетная сделка предполагает в данном случае, два направления, два трека, - оба из них должны выполняться. Мы делаем все, чтобы гарантировать выполнение двух треков, двух направлений этой сделки, в этом случае прогноз оптимистичный. Если это будет бесконечно сваливаться в пике, в плане невыполнения второй части сделки, тогда прогноз пессимистический ", - сказала она в ходе брифинга в Москве.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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ЭкономикаРоссияМоскваТурцияМария ЗахароваООНзерновая сделкаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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