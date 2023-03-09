https://ria.ru/20230309/sdelka-1856833135.html

Захарова оценила перспективы продления зерновой сделки

Захарова оценила перспективы продления зерновой сделки - РИА Новости, 09.03.2023

Захарова оценила перспективы продления зерновой сделки

Если зерновая сделка будет выполняться по двум трекам, то прогноз на ее продление оптимистический, если только по одному треку, без российской части, то... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T17:42

2023-03-09T17:42

2023-03-09T17:42

экономика

россия

москва

турция

мария захарова

оон

зерновая сделка

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Если зерновая сделка будет выполняться по двум трекам, то прогноз на ее продление оптимистический, если только по одному треку, без российской части, то пессимистичный, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230309/peskov-1856730685.html

россия

москва

турция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, москва, турция, мария захарова, оон, зерновая сделка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)