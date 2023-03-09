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В Женеве пройдут консультации по зерновой сделке с участием России и ООН - РИА Новости, 09.03.2023
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17:22 09.03.2023 (обновлено: 17:34 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/sdelka-1856826569.html
В Женеве пройдут консультации по зерновой сделке с участием России и ООН
В Женеве пройдут консультации по зерновой сделке с участием России и ООН - РИА Новости, 09.03.2023
В Женеве пройдут консультации по зерновой сделке с участием России и ООН
Консультации между представителями РФ и ООН по зерновой сделке пройдут в Женеве 13 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T17:22
2023-03-09T17:34
россия
женева (город)
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
зерновая сделка
в мире
мария захарова
украина
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Консультации между представителями РФ и ООН по зерновой сделке пройдут в Женеве 13 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что переговоры ООН и России в Женеве на следующей неделе будут проходить на высоком уровне и будут касаться черноморской зерновой инициативы."На 13 марта в Женеве запланированы очередные раунды консультаций, в которых примет участие российская межведомственная делегация, будут представители ООН (заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин) Гриффитс и (генсек ЮНКТАД Ребекка) Гринспан, будет обсуждаться сделка", - сказала Захарова на брифинге.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230309/sdelka-1856724502.html
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россия
женева (город)
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россия, женева (город), оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), зерновая сделка, в мире, мария захарова, украина, фархан хак, владимир путин
Россия, Женева (город), ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), зерновая сделка, В мире, Мария Захарова, Украина, Фархан Хак, Владимир Путин
В Женеве пройдут консультации по зерновой сделке с участием России и ООН

МИД: в Женеве 13 марта пройдут консультации по зерновой сделке с участием России и ООН

© РИА Новости / Минобороны Турции | Перейти в медиабанкСухогруз Razoni в порту Одессы
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Минобороны Турции
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Сухогруз Razoni в порту Одессы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Консультации между представителями РФ и ООН по зерновой сделке пройдут в Женеве 13 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что переговоры ООН и России в Женеве на следующей неделе будут проходить на высоком уровне и будут касаться черноморской зерновой инициативы.
"На 13 марта в Женеве запланированы очередные раунды консультаций, в которых примет участие российская межведомственная делегация, будут представители ООН (заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин) Гриффитс и (генсек ЮНКТАД Ребекка) Гринспан, будет обсуждаться сделка", - сказала Захарова на брифинге.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
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Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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РоссияЖенева (город)ООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)зерновая сделкаВ миреМария ЗахароваУкраинаФархан ХакВладимир Путин
 
 
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