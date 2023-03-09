https://ria.ru/20230309/sdelka-1856724502.html

Путин пока не планирует обсуждать зерновую сделку с Гутеррешем

Путин пока не планирует обсуждать зерновую сделку с Гутеррешем - РИА Новости, 09.03.2023

Путин пока не планирует обсуждать зерновую сделку с Гутеррешем

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T12:43

2023-03-09T12:43

2023-03-09T12:49

оон

россия

антониу гутерреш

владимир путин

дмитрий песков

экономика

зерновая сделка

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне Гутерреш в Киеве провел встречу с Владимиром Зеленским, среди прочих вопросов обсуждалась зерновая сделка."Пока таких планов нет", - сказал Песков в ответ на вопрос, планируются ли у главы государства телефонные контакты с Гутеррешем в рамках переговоров по продлению зерновой сделки.Срок действия "зерновой сделки" завершается 18 марта. Ранее в МИД РФ говорили, что Запад "хоронит" гуманитарную инициативу генсека ООН Антониу Гуттереша, саботируя выполнение российской части "пакета". Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что "пора прекратить разыгрывать продовольственную карту", так как львиная доля зерна из Украины идет по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230307/guterresh-1856458945.html

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Кирилл Волков

оон, россия, антониу гутерреш, владимир путин, дмитрий песков, экономика, зерновая сделка