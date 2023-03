https://ria.ru/20230309/sanktsii-1856873432.html

США расширили санкционный список за "теневое" финансирование Ирана

США ввели санкции против 39 компаний за помощь Ирану обходить санкции, сообщил минфин США в четверг. РИА Новости, 09.03.2023

ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. США ввели санкции против 39 компаний за помощь Ирану обходить санкции, сообщил минфин США в четверг. Как говорится в сообщении американского минфина, попавшие в санкционный список компании "образовали теневую банковскую сеть <...>, которая обеспечивала находящимся под санкциями компаниям, таким как Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Co. (PGPICC) и Triliance Petrochemical Co. Ltd. (Triliance), доступ к международной финансовой системе и обеспечивала им возможность сокрытия торговли с зарубежными клиентами". Под санкции попали компании как из самого Ирана, так и из Сингапура, Малайзии, Гонконга и ОАЭ, сообщили в Вашингтоне. Все они, по данным минфина США, были вовлечены как в сокрытие поставок иранских нефтепродуктов покупателям в Азии, так и в обеспечение финансовых операций иранских производителей нефтепродуктов в обход действующих санкций.

