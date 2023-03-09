https://ria.ru/20230309/samolet-1856878836.html
КГБ Белоруссии заявил о причастности Польши к диверсии против А-50
КГБ Белоруссии заявил о причастности Польши к диверсии против А-50 - РИА Новости, 09.03.2023
КГБ Белоруссии заявил о причастности Польши к диверсии против А-50
Комитет госбезопасности Белоруссии считает весьма вероятным, что к проведению акции по подрыву российского самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах причастны... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T21:47
2023-03-09T21:47
2023-03-09T22:29
белоруссия
польша
а-50
в мире
александр лукашенко
служба безопасности украины
минск
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МИНСК, 9 мар - РИА Новости. Комитет госбезопасности Белоруссии считает весьма вероятным, что к проведению акции по подрыву российского самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах причастны спецслужбы Польши.Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании террориста украинских спецслужб и более 20 его пособников, которые причастны к диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии, беспилотники. Белорусский президент заявил, что в результате самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ произвести замену самолета. Задержанным оказался Николай Швец, имеющий российский и украинский паспорта. Возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения акта терроризма, задержанный Швец активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания, сообщали в КГБ Белоруссии."С большой долей вероятности можно утверждать, что к проведению данной акции причастны также спецслужбы Польши. Об этом свидетельствует тот факт, что в ней были задействованы несколько человек из числа так называемых беглых, которые находятся в настоящее время на территории Польши. Эти люди причастны к каналам организации доставки на территорию Республики Беларусь средств поражения, дронов, обеспечения входа террориста на территорию Республики Беларусь, подготовки и реализации маршрутов его эвакуации", - рассказал оперативный сотрудник КГБ в эфире канала "Беларусь 1".Оперативник белорусских спецслужб также рассказал, что в организации канала эвакуации Швеца была задействована гражданка Украины, которая была маршрутирована СБУ под предлогом посещения родственников в Столине (юг Белоруссии). "После провала первичного плана по эвакуации Швеца с помощью нелегального перехода государственной границы была экстренно вывезена обратно в Польшу", - сообщил представитель КГБ.В репортаже телеканала также было отмечено, что дом, в котором скрывался террорист, принадлежит супругам-оппозиционерам Анастасии Пилько и Олегу Сычеву.Кроме того, на кадрах видео, показанного в том же эфире, Швец признался, что во время нахождения в Белоруссии для осуществления диверсии он каждый день выходил на связь с куратором из СБУ.Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства и участия в проходивших в Белоруссии с 16 января по 1 февраля совместных белорусско-российских летных учениях.
https://ria.ru/20230307/priznanie-1856479448.html
https://ria.ru/20230307/ataka-1856428329.html
https://ria.ru/20230307/lukashenko-1856403394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, польша, а-50, в мире, александр лукашенко, служба безопасности украины, минск
Белоруссия, Польша, А-50, В мире, Александр Лукашенко, Служба безопасности Украины, Минск
КГБ Белоруссии заявил о причастности Польши к диверсии против А-50
КГБ Белоруссии заявил о причастности спецслужб Польши к проведению диверсии против А-50
МИНСК, 9 мар - РИА Новости. Комитет госбезопасности Белоруссии считает весьма вероятным, что к проведению акции по подрыву российского самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах причастны спецслужбы Польши.
Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко
сообщил о задержании террориста украинских спецслужб и более 20 его пособников, которые причастны к диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ
, использовались самые высокие технологии, беспилотники. Белорусский президент заявил, что в результате самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск
попросил РФ
произвести замену самолета. Задержанным оказался Николай Швец, имеющий российский и украинский паспорта. Возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения акта терроризма, задержанный Швец активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания, сообщали в КГБ Белоруссии.
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"С большой долей вероятности можно утверждать, что к проведению данной акции причастны также спецслужбы Польши. Об этом свидетельствует тот факт, что в ней были задействованы несколько человек из числа так называемых беглых, которые находятся в настоящее время на территории Польши. Эти люди причастны к каналам организации доставки на территорию Республики Беларусь средств поражения, дронов, обеспечения входа террориста на территорию Республики Беларусь, подготовки и реализации маршрутов его эвакуации", - рассказал оперативный сотрудник КГБ в эфире канала "Беларусь 1".
Оперативник белорусских спецслужб также рассказал, что в организации канала эвакуации Швеца была задействована гражданка Украины
, которая была маршрутирована СБУ под предлогом посещения родственников в Столине (юг Белоруссии). "После провала первичного плана по эвакуации Швеца с помощью нелегального перехода государственной границы была экстренно вывезена обратно в Польшу", - сообщил представитель КГБ.
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В репортаже телеканала также было отмечено, что дом, в котором скрывался террорист, принадлежит супругам-оппозиционерам Анастасии Пилько и Олегу Сычеву.
Кроме того, на кадрах видео, показанного в том же эфире, Швец признался, что во время нахождения в Белоруссии для осуществления диверсии он каждый день выходил на связь с куратором из СБУ.
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства и участия в проходивших в Белоруссии с 16 января по 1 февраля совместных белорусско-российских летных учениях.
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