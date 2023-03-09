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Пранкер Вован рассказал, как может работать общественный совет при Rutube - РИА Новости, 09.03.2023
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15:20 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/rutube-1856786915.html
Пранкер Вован рассказал, как может работать общественный совет при Rutube
Пранкер Вован рассказал, как может работать общественный совет при Rutube - РИА Новости, 09.03.2023
Пранкер Вован рассказал, как может работать общественный совет при Rutube
Создание общественного совета при Rutube позволит выстроить коммуникацию между создателями контента и видеоплатформами со зрителями, заявил РИА Новости пранкер... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:20
2023-03-09T15:20
общество
владимир кузнецов (вован)
rutube
youtube
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Создание общественного совета при Rutube позволит выстроить коммуникацию между создателями контента и видеоплатформами со зрителями, заявил РИА Новости пранкер Вован (Владимир Кузнецов). Ранее пранкеры Вован и Лексус в видео на канале "Телега Online" на Rutube предложили создать при Rutube общественный совет, который займется развитием и усовершенствованием сервиса. По словам блогеров, совет должен обладать протоколом, управленческой функцией, механизмом воздействия. "Мы считаем, что так, на наш взгляд, должна быть выстроена коммуникация между создателями контента и видеоплатформами, чтобы быстрее реагировать на запросы пользователей", - сказал Кузнецов. Он отметил, что организацией совета должно заняться не государство, а компании. По мнению собеседника агентства, в состав совета должны войти блогеры, которые компетентны в этом вопросе, кого уже заблокировал YouTube и кто уже размещается на Rutube. Кузнецов добавил, что разработка российского видеохостинга в целом должна быть включена в какой-то из нацпроектов или выделена в отдельный. "Так как защита российского информпространства - вопрос национальной безопасности государства, особенно когда зарубежные площадки уже даже не соблюдая правовые формальности удаляют неугодные как миллионники, так и маленькие информационные каналы", - пояснил пранкер. Кузнецов подчеркнул, что надеется на поддержку инициативы известными людьми, связанными с медиа.
https://ria.ru/20230305/kanal-1855998712.html
https://ria.ru/20230306/prank-1856115779.html
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общество, владимир кузнецов (вован), rutube, youtube
Общество, Владимир Кузнецов (Вован), Rutube, YouTube
Пранкер Вован рассказал, как может работать общественный совет при Rutube

Пранкер Вован: общественный совет при Rutube поможет выстроить коммуникацию со зрителем

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПранкер Владимир Кузнецов
Пранкер Владимир Кузнецов - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пранкер Владимир Кузнецов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Создание общественного совета при Rutube позволит выстроить коммуникацию между создателями контента и видеоплатформами со зрителями, заявил РИА Новости пранкер Вован (Владимир Кузнецов).
Ранее пранкеры Вован и Лексус в видео на канале "Телега Online" на Rutube предложили создать при Rutube общественный совет, который займется развитием и усовершенствованием сервиса. По словам блогеров, совет должен обладать протоколом, управленческой функцией, механизмом воздействия.
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"Мы считаем, что так, на наш взгляд, должна быть выстроена коммуникация между создателями контента и видеоплатформами, чтобы быстрее реагировать на запросы пользователей", - сказал Кузнецов.
Он отметил, что организацией совета должно заняться не государство, а компании. По мнению собеседника агентства, в состав совета должны войти блогеры, которые компетентны в этом вопросе, кого уже заблокировал YouTube и кто уже размещается на Rutube.
Кузнецов добавил, что разработка российского видеохостинга в целом должна быть включена в какой-то из нацпроектов или выделена в отдельный.
"Так как защита российского информпространства - вопрос национальной безопасности государства, особенно когда зарубежные площадки уже даже не соблюдая правовые формальности удаляют неугодные как миллионники, так и маленькие информационные каналы", - пояснил пранкер.
Кузнецов подчеркнул, что надеется на поддержку инициативы известными людьми, связанными с медиа.
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ОбществоВладимир Кузнецов (Вован)RutubeYouTube
 
 
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