https://ria.ru/20230309/rutube-1856786915.html

Пранкер Вован рассказал, как может работать общественный совет при Rutube

Пранкер Вован рассказал, как может работать общественный совет при Rutube - РИА Новости, 09.03.2023

Пранкер Вован рассказал, как может работать общественный совет при Rutube

Создание общественного совета при Rutube позволит выстроить коммуникацию между создателями контента и видеоплатформами со зрителями, заявил РИА Новости пранкер... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T15:20

2023-03-09T15:20

2023-03-09T15:20

общество

владимир кузнецов (вован)

rutube

youtube

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Создание общественного совета при Rutube позволит выстроить коммуникацию между создателями контента и видеоплатформами со зрителями, заявил РИА Новости пранкер Вован (Владимир Кузнецов). Ранее пранкеры Вован и Лексус в видео на канале "Телега Online" на Rutube предложили создать при Rutube общественный совет, который займется развитием и усовершенствованием сервиса. По словам блогеров, совет должен обладать протоколом, управленческой функцией, механизмом воздействия. "Мы считаем, что так, на наш взгляд, должна быть выстроена коммуникация между создателями контента и видеоплатформами, чтобы быстрее реагировать на запросы пользователей", - сказал Кузнецов. Он отметил, что организацией совета должно заняться не государство, а компании. По мнению собеседника агентства, в состав совета должны войти блогеры, которые компетентны в этом вопросе, кого уже заблокировал YouTube и кто уже размещается на Rutube. Кузнецов добавил, что разработка российского видеохостинга в целом должна быть включена в какой-то из нацпроектов или выделена в отдельный. "Так как защита российского информпространства - вопрос национальной безопасности государства, особенно когда зарубежные площадки уже даже не соблюдая правовые формальности удаляют неугодные как миллионники, так и маленькие информационные каналы", - пояснил пранкер. Кузнецов подчеркнул, что надеется на поддержку инициативы известными людьми, связанными с медиа.

https://ria.ru/20230305/kanal-1855998712.html

https://ria.ru/20230306/prank-1856115779.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир кузнецов (вован), rutube, youtube