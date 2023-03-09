https://ria.ru/20230309/rossiya-1856841795.html
Орбан заявил, что заинтересован в поддержании связей с Россией
Орбан заявил, что заинтересован в поддержании связей с Россией - РИА Новости, 09.03.2023
Орбан заявил, что заинтересован в поддержании связей с Россией
Возобновление связей Евросоюза с Россией в будущем сомнительно, Венгрия заинтересована их поддерживать как можно дольше, но не уверена, что это удастся в... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T18:08
2023-03-09T18:08
2023-03-09T18:08
россия
венгрия
виктор орбан
евросоюз
в мире
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БУДАПЕШТ, 9 мар - РИА Новости. Возобновление связей Евросоюза с Россией в будущем сомнительно, Венгрия заинтересована их поддерживать как можно дольше, но не уверена, что это удастся в будущем, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Ранее Орбан отметил, что в Европе происходит перестройка зон безопасности и влияния и формируется новый не существовавший ранее центр из Польши и Украины, который приблизится к экономическому потенциалу Германии. "Возобновление отношений ЕС и России после войны, в чем усомнился глава (венгерской торгово-промышленной) палаты, это достижимо, но далеко от реальности. Поэтому для венгерской внешней политики и венгерской экономической политики надо много думать о том, какого типа отношения выстраивать и поддерживать с Россией в последующие 10-15 лет. Сейчас в наших интересах, очевидно, по ряду причин, прежде всего, из-за энергетики, связи как можно дольше сохранять", - сказал Орбан, выступая на открытии венгерской торгово-промышленной палаты. "Удастся ли это? Пока удавалось. Но ответа на вопрос никто не может дать. Однако для планирования экономической политики один из ключевых вопросов - энергетика и будущее российско-венгерских отношений. Это волнующий вопрос, над ним надо много думать и надо говорить друг с другом", - отметил он. По словам венгерского премьера, экономическим фундаментом европейского экономического успеха на протяжении многих лет были дешевые энергоносители из России. "Если посмотрим, что происходит сейчас, то увидим, что в качестве первого шага (перестройки влияния в Европе - ред.) европейскую экономику отделили от российской. При этом, конечно, все равно нужны сырье и энергия, но они идут из другого места. То есть одну зависимость медленно, но верно заменяет другая зависимость", - сказал Орбан. Ранее Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации. Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер ранее заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США.
https://ria.ru/20230309/sanktsii-1856800840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, виктор орбан, евросоюз, в мире
Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, В мире
Орбан заявил, что заинтересован в поддержании связей с Россией
Орбан заявил, что хочет поддерживать связи с Россией, но не уверен, что это будет возможно
БУДАПЕШТ, 9 мар - РИА Новости. Возобновление связей Евросоюза с Россией в будущем сомнительно, Венгрия заинтересована их поддерживать как можно дольше, но не уверена, что это удастся в будущем, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Ранее Орбан отметил, что в Европе
происходит перестройка зон безопасности и влияния и формируется новый не существовавший ранее центр из Польши
и Украины
, который приблизится к экономическому потенциалу Германии
.
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"Возобновление отношений ЕС
и России после войны, в чем усомнился глава (венгерской торгово-промышленной) палаты, это достижимо, но далеко от реальности. Поэтому для венгерской внешней политики и венгерской экономической политики надо много думать о том, какого типа отношения выстраивать и поддерживать с Россией в последующие 10-15 лет. Сейчас в наших интересах, очевидно, по ряду причин, прежде всего, из-за энергетики, связи как можно дольше сохранять", - сказал Орбан, выступая на открытии венгерской торгово-промышленной палаты.
"Удастся ли это? Пока удавалось. Но ответа на вопрос никто не может дать. Однако для планирования экономической политики один из ключевых вопросов - энергетика и будущее российско-венгерских отношений. Это волнующий вопрос, над ним надо много думать и надо говорить друг с другом", - отметил он.
По словам венгерского премьера, экономическим фундаментом европейского экономического успеха на протяжении многих лет были дешевые энергоносители из России. "Если посмотрим, что происходит сейчас, то увидим, что в качестве первого шага (перестройки влияния в Европе - ред.) европейскую экономику отделили от российской. При этом, конечно, все равно нужны сырье и энергия, но они идут из другого места. То есть одну зависимость медленно, но верно заменяет другая зависимость", - сказал Орбан.
Орбан рассказал о разговоре с Путиным о НАТО перед началом спецоперации
Ранее Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.
Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер
ранее заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США
.
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