https://ria.ru/20230309/rossiya-1856841795.html

Орбан заявил, что заинтересован в поддержании связей с Россией

Орбан заявил, что заинтересован в поддержании связей с Россией - РИА Новости, 09.03.2023

Орбан заявил, что заинтересован в поддержании связей с Россией

Возобновление связей Евросоюза с Россией в будущем сомнительно, Венгрия заинтересована их поддерживать как можно дольше, но не уверена, что это удастся в... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T18:08

2023-03-09T18:08

2023-03-09T18:08

россия

венгрия

виктор орбан

евросоюз

в мире

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БУДАПЕШТ, 9 мар - РИА Новости. Возобновление связей Евросоюза с Россией в будущем сомнительно, Венгрия заинтересована их поддерживать как можно дольше, но не уверена, что это удастся в будущем, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Ранее Орбан отметил, что в Европе происходит перестройка зон безопасности и влияния и формируется новый не существовавший ранее центр из Польши и Украины, который приблизится к экономическому потенциалу Германии. "Возобновление отношений ЕС и России после войны, в чем усомнился глава (венгерской торгово-промышленной) палаты, это достижимо, но далеко от реальности. Поэтому для венгерской внешней политики и венгерской экономической политики надо много думать о том, какого типа отношения выстраивать и поддерживать с Россией в последующие 10-15 лет. Сейчас в наших интересах, очевидно, по ряду причин, прежде всего, из-за энергетики, связи как можно дольше сохранять", - сказал Орбан, выступая на открытии венгерской торгово-промышленной палаты. "Удастся ли это? Пока удавалось. Но ответа на вопрос никто не может дать. Однако для планирования экономической политики один из ключевых вопросов - энергетика и будущее российско-венгерских отношений. Это волнующий вопрос, над ним надо много думать и надо говорить друг с другом", - отметил он. По словам венгерского премьера, экономическим фундаментом европейского экономического успеха на протяжении многих лет были дешевые энергоносители из России. "Если посмотрим, что происходит сейчас, то увидим, что в качестве первого шага (перестройки влияния в Европе - ред.) европейскую экономику отделили от российской. При этом, конечно, все равно нужны сырье и энергия, но они идут из другого места. То есть одну зависимость медленно, но верно заменяет другая зависимость", - сказал Орбан. Ранее Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации. Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер ранее заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США.

https://ria.ru/20230309/sanktsii-1856800840.html

https://ria.ru/20230302/rossiya-1855454749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, венгрия, виктор орбан, евросоюз, в мире