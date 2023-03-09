https://ria.ru/20230309/rosneft-1856649913.html

Власти США получили ордер на арест принадлежащего "Роснефти" самолета

Власти США получили ордер на арест принадлежащего "Роснефти" самолета - РИА Новости, 09.03.2023

Власти США получили ордер на арест принадлежащего "Роснефти" самолета

Власти США получили судебный ордер на арест самолета Boeing 737-7JU, который принадлежит компании "Роснефть" и, предположительно, сейчас находится в России,... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T01:06

2023-03-09T01:06

2023-03-09T11:49

роснефть

сша

россия

нью-йорк (город)

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ХЬЮСТОН (США), 9 мар – РИА Новости. Власти США получили судебный ордер на арест самолета Boeing 737-7JU, который принадлежит компании "Роснефть" и, предположительно, сейчас находится в России, заявил американский минюст.Как заявили в Минюсте, антироссийские санкции запрещают самолетам, произведенным в США, летать в Россию без наличия действующей лицензии. Однако, как утверждают в Вашингтоне, после ужесточения в феврале 2022 года режима экспортного контроля данный борт в нарушение американских законов "не менее семи раз покидал и возвращался в Россию"."Произведенный в США Boeing в последний раз был замечен в США в марте 2014 года, и сейчас, как предполагается, находится в России или направляется в нее/из нее", - добавили в минюсте.Расследованием данного дела и вопросом изъятия самолета занимаются ФБР и министерство торговли США.После начала спецоперации на Украине западные страны ввели жесткие санкции против России. Под ударом, помимо прочих, оказался сектор гражданской авиации. ЕС запретил поставки в страну гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались также услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов, на что Москва дала зеркальный ответ.

https://ria.ru/20230308/eksport-1856611858.html

сша

россия

нью-йорк (город)

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роснефть, сша, россия, нью-йорк (город)