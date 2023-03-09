Глава Хабаровского края наградил бойцов Росгвардии, прибывших из зоны СВО
Дегтярев вручил государственные награды бойцам Росгвардии, прибывшим из зоны спецоперации
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГлава Хабаровского края Михаил Дегтярев наградил бойцов Росгвардии, прибывших из зоны СВО
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
ХАБАРОВСК, 9 мар - РИА Новости. Государственные награды получили военнослужащие Росгвардии, прибывшие после выполнения боевых задач на спецоперации на Украине, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
"Сегодня с командующим Восточным округом войск национальной гвардии РФ Игорем Голлоевым наградили личный состав, прибывший из зоны проведения специальной военной операции", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Он рассказал, что одна из церемоний награждения состоялась на базе управления Росгвардии по Хабаровскому краю, а вторая – в отряде специального назначения "Тайфун".
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГосударственные награды военнослужащих Росгвардии, прибывших из зоны СВО
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Государственные награды военнослужащих Росгвардии, прибывших из зоны СВО
"Бойцам вручили государственные награды: медали ордена "За заслуги перед Отечеством", "За Отвагу", Жукова, Суворова, "Георгиевский крест", ведомственные знаки отличия, а также ценные подарки от правительства Хабаровского края", - добавил глава региона, отметив, что войска Восточного округа нацгвардии РФ отличаются профессионализмом и самоотверженностью.