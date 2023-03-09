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Глава Хабаровского края наградил бойцов Росгвардии, прибывших из зоны СВО - РИА Новости, 09.03.2023
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Хабаровский край
 
10:50 09.03.2023 (обновлено: 11:44 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/rosgvardiya-1856690951.html
Глава Хабаровского края наградил бойцов Росгвардии, прибывших из зоны СВО
Глава Хабаровского края наградил бойцов Росгвардии, прибывших из зоны СВО - РИА Новости, 09.03.2023
Глава Хабаровского края наградил бойцов Росгвардии, прибывших из зоны СВО
Государственные награды получили военнослужащие Росгвардии, прибывшие после выполнения боевых задач на спецоперации на Украине, сообщил губернатор Хабаровского... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:50
2023-03-09T11:44
хабаровский край
россия
украина
михаил дегтярев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ситуация в днр и лнр
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 9 мар - РИА Новости. Государственные награды получили военнослужащие Росгвардии, прибывшие после выполнения боевых задач на спецоперации на Украине, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. "Сегодня с командующим Восточным округом войск национальной гвардии РФ Игорем Голлоевым наградили личный состав, прибывший из зоны проведения специальной военной операции", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Он рассказал, что одна из церемоний награждения состоялась на базе управления Росгвардии по Хабаровскому краю, а вторая – в отряде специального назначения "Тайфун". "Бойцам вручили государственные награды: медали ордена "За заслуги перед Отечеством", "За Отвагу", Жукова, Суворова, "Георгиевский крест", ведомственные знаки отличия, а также ценные подарки от правительства Хабаровского края", - добавил глава региона, отметив, что войска Восточного округа нацгвардии РФ отличаются профессионализмом и самоотверженностью.
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хабаровский край, россия, украина, михаил дегтярев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ситуация в днр и лнр
Хабаровский край, Россия, Украина, Михаил Дегтярев, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Ситуация в ДНР и ЛНР, Хабаровский край
Глава Хабаровского края наградил бойцов Росгвардии, прибывших из зоны СВО

Дегтярев вручил государственные награды бойцам Росгвардии, прибывшим из зоны спецоперации

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГлава Хабаровского края Михаил Дегтярев наградил бойцов Росгвардии, прибывших из зоны СВО
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев наградил бойцов Росгвардии, прибывших из зоны СВО - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
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ХАБАРОВСК, 9 мар - РИА Новости. Государственные награды получили военнослужащие Росгвардии, прибывшие после выполнения боевых задач на спецоперации на Украине, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
"Сегодня с командующим Восточным округом войск национальной гвардии РФ Игорем Голлоевым наградили личный состав, прибывший из зоны проведения специальной военной операции", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Он рассказал, что одна из церемоний награждения состоялась на базе управления Росгвардии по Хабаровскому краю, а вторая – в отряде специального назначения "Тайфун".
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГосударственные награды военнослужащих Росгвардии, прибывших из зоны СВО
Государственные награды военнослужащих Росгвардии, прибывших из зоны СВО - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Государственные награды военнослужащих Росгвардии, прибывших из зоны СВО
"Бойцам вручили государственные награды: медали ордена "За заслуги перед Отечеством", "За Отвагу", Жукова, Суворова, "Георгиевский крест", ведомственные знаки отличия, а также ценные подарки от правительства Хабаровского края", - добавил глава региона, отметив, что войска Восточного округа нацгвардии РФ отличаются профессионализмом и самоотверженностью.
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Хабаровский крайХабаровский крайРоссияУкраинаМихаил ДегтяревФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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