https://ria.ru/20230309/rosgvardiya-1856690951.html

Глава Хабаровского края наградил бойцов Росгвардии, прибывших из зоны СВО

Глава Хабаровского края наградил бойцов Росгвардии, прибывших из зоны СВО - РИА Новости, 09.03.2023

Глава Хабаровского края наградил бойцов Росгвардии, прибывших из зоны СВО

Государственные награды получили военнослужащие Росгвардии, прибывшие после выполнения боевых задач на спецоперации на Украине, сообщил губернатор Хабаровского... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T10:50

2023-03-09T10:50

2023-03-09T11:44

хабаровский край

россия

украина

михаил дегтярев

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ситуация в днр и лнр

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 9 мар - РИА Новости. Государственные награды получили военнослужащие Росгвардии, прибывшие после выполнения боевых задач на спецоперации на Украине, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. "Сегодня с командующим Восточным округом войск национальной гвардии РФ Игорем Голлоевым наградили личный состав, прибывший из зоны проведения специальной военной операции", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Он рассказал, что одна из церемоний награждения состоялась на базе управления Росгвардии по Хабаровскому краю, а вторая – в отряде специального назначения "Тайфун". "Бойцам вручили государственные награды: медали ордена "За заслуги перед Отечеством", "За Отвагу", Жукова, Суворова, "Георгиевский крест", ведомственные знаки отличия, а также ценные подарки от правительства Хабаровского края", - добавил глава региона, отметив, что войска Восточного округа нацгвардии РФ отличаются профессионализмом и самоотверженностью.

https://ria.ru/20230201/baggi-1848985507.html

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Кирилл Волков

хабаровский край, россия, украина, михаил дегтярев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ситуация в днр и лнр