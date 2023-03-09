https://ria.ru/20230309/rassledovaniya-1856750302.html

Лавров назвал расследования западных СМИ по "Северным потокам" позорными

Лавров назвал расследования западных СМИ по "Северным потокам" позорными - РИА Новости, 09.03.2023

Лавров назвал расследования западных СМИ по "Северным потокам" позорными

Глава МИД России Сергей Лавров назвал расследования западных СМИ по "Северным потокам" позорными. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:41

2023-03-09T13:41

2023-03-09T14:15

сергей лавров

россия

в мире

оон

северный поток

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал расследования западных СМИ по "Северным потокам" позорными."Думаю, что те вопиющие факты, которые сегодня имеются в публичной сфере, и та реакция, позорная реакция в западных СМИ на эти факты, которые в последние дни прозвучала, конечно же, не останутся без внимания", - сказал Лавров журналистам.

https://ria.ru/20230309/ukraina-1856743653.html

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сергей лавров, россия, в мире, оон, северный поток, авария на "северных потоках"