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Лавров назвал расследования западных СМИ по "Северным потокам" позорными - РИА Новости, 09.03.2023
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13:41 09.03.2023 (обновлено: 14:15 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/rassledovaniya-1856750302.html
Лавров назвал расследования западных СМИ по "Северным потокам" позорными
Лавров назвал расследования западных СМИ по "Северным потокам" позорными - РИА Новости, 09.03.2023
Лавров назвал расследования западных СМИ по "Северным потокам" позорными
Глава МИД России Сергей Лавров назвал расследования западных СМИ по "Северным потокам" позорными. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:41
2023-03-09T14:15
сергей лавров
россия
в мире
оон
северный поток
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал расследования западных СМИ по "Северным потокам" позорными."Думаю, что те вопиющие факты, которые сегодня имеются в публичной сфере, и та реакция, позорная реакция в западных СМИ на эти факты, которые в последние дни прозвучала, конечно же, не останутся без внимания", - сказал Лавров журналистам.
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сергей лавров, россия, в мире, оон, северный поток, авария на "северных потоках"
Сергей Лавров, Россия, В мире, ООН, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Лавров назвал расследования западных СМИ по "Северным потокам" позорными

Лавров назвал серию расследований западных СМИ о терактах на "Северных потоках" позорными

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2. Съемка космического аппарата Канопус-В
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал расследования западных СМИ по "Северным потокам" позорными.
"Думаю, что те вопиющие факты, которые сегодня имеются в публичной сфере, и та реакция, позорная реакция в западных СМИ на эти факты, которые в последние дни прозвучала, конечно же, не останутся без внимания", - сказал Лавров журналистам.
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Вчера, 13:26
 
Сергей ЛавровРоссияВ миреООНСеверный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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