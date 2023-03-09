https://ria.ru/20230309/rassledovaniya-1856750302.html
Лавров назвал расследования западных СМИ по "Северным потокам" позорными
Лавров назвал расследования западных СМИ по "Северным потокам" позорными - РИА Новости, 09.03.2023
Лавров назвал расследования западных СМИ по "Северным потокам" позорными
Глава МИД России Сергей Лавров назвал расследования западных СМИ по "Северным потокам" позорными. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:41
2023-03-09T13:41
2023-03-09T14:15
сергей лавров
россия
в мире
оон
северный поток
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал расследования западных СМИ по "Северным потокам" позорными."Думаю, что те вопиющие факты, которые сегодня имеются в публичной сфере, и та реакция, позорная реакция в западных СМИ на эти факты, которые в последние дни прозвучала, конечно же, не останутся без внимания", - сказал Лавров журналистам.
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856743653.html
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сергей лавров, россия, в мире, оон, северный поток, авария на "северных потоках"
Сергей Лавров, Россия, В мире, ООН, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Лавров назвал расследования западных СМИ по "Северным потокам" позорными
Лавров назвал серию расследований западных СМИ о терактах на "Северных потоках" позорными