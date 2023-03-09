https://ria.ru/20230309/raketa-1856754511.html
КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря
КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря - РИА Новости, 09.03.2023
КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря
КНДР в четверг пустила одну баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:52
2023-03-09T13:52
2023-03-09T14:06
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СЕУЛ, 9 мар – РИА Новости. КНДР в четверг пустила одну баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.По данным военных, пуск ракеты засекли примерно в 18.20 (12.20 мск) в четверг из района города Нампхо в КНДР в сторону Желтого моря."Мы поддерживаем полную готовность в тесном сотрудничестве с США, усилив наблюдение и бдительность", - говорится в сообщении военных.Дальность, высота и скорость полета ракеты пока не сообщаются.
https://ria.ru/20230309/kndr-1856659717.html
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в мире, желтое море, южная корея, сша
В мире, Желтое море, Южная Корея, США
КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря
Ренхап: КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря