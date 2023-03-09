https://ria.ru/20230309/radikaly-1856827254.html

К молодежной демонстрации в Париже примкнули радикалы и начали погромы

К молодежной демонстрации в Париже примкнули радикалы и начали погромы - РИА Новости, 09.03.2023

К молодежной демонстрации в Париже примкнули радикалы и начали погромы

К демонстрации молодежных организаций в Париже против пенсионной реформы присоединились радикалы из движения black bloc, которые начали крушить витрины... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T17:24

2023-03-09T17:24

2023-03-09T18:45

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ПАРИЖ, 9 мар — РИА Новости, Анастасия Иванова. К демонстрации молодежных организаций в Париже против пенсионной реформы присоединились радикалы из движения black bloc, которые начали крушить витрины магазинов и остановки, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Шествие стартовало после 14:00 (16:00 мск) в районе вокзала Сен-Лазар. Колонна манифестантов движется в сторону площади Республики. Спустя полчаса после начала мероприятия радикалы начали бить витрины, стекла остановок, поджигать мусорные баки и переворачивать припаркованные мотоциклы и мопеды. Полиция при этом в происходящее не вмешивалась.Демонстрация проходит по призыву молодежных организаций, в том числе студенческих ассоциаций, таких как Unef, Alternative, Fage, Voix Lycéenne. В акции также участвуют молодежные политические партии социалистов, левых и экологов.Во вторник во Франции начались массовые забастовки почти во всех секторах экономики, включая энергетику и транспорт. Причина протестов — запланированная пенсионная реформа. Премьер-министр Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для некоторых трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023-го. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.Профсоюзы заявили, что хотят "поставить экономику Франции на колени", чтобы вынудить правительство отозвать законопроект. Кроме того, уже третий день с начала общенациональной забастовки мусорщики в Париже не вывозят отходы жителей столицы. По данным местных СМИ, на улицах скопилось более двух тысяч тонн мусора.Также по всей республике проходят демонстрации противников инициативы. По данным МВД, в них участвовали 1,2 миллиона человек. Всего прошло уже почти 270 манифестаций.Акции не обходятся без стычек с полицией. Как передавал корреспондент РИА Новости, в Париже радикалы разбивали остановки и витрины, выкорчевывали ограждения цветочных клумб и дорожные знаки, полиция несколько раз применила слезоточивый газ. То же самое силовики делали для разгона демонстрантов в Ренне, Нанте и Лионе.

https://ria.ru/20230307/pomosch-1856500163.html

https://ria.ru/20221203/frantsiya-1835965508.html

https://ria.ru/20221123/evropa-1833498130.html

париж

франция

нант

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в мире, париж, франция, нант, элизабет борн