Рейтинг@Mail.ru
К молодежной демонстрации в Париже примкнули радикалы и начали погромы - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 09.03.2023 (обновлено: 18:45 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/radikaly-1856827254.html
К молодежной демонстрации в Париже примкнули радикалы и начали погромы
К молодежной демонстрации в Париже примкнули радикалы и начали погромы - РИА Новости, 09.03.2023
К молодежной демонстрации в Париже примкнули радикалы и начали погромы
К демонстрации молодежных организаций в Париже против пенсионной реформы присоединились радикалы из движения black bloc, которые начали крушить витрины... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T17:24
2023-03-09T18:45
в мире
париж
франция
нант
элизабет борн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856845251_0:181:2749:1727_1920x0_80_0_0_6d81c7c982d5897a619b15152cfee635.jpg
ПАРИЖ, 9 мар — РИА Новости, Анастасия Иванова. К демонстрации молодежных организаций в Париже против пенсионной реформы присоединились радикалы из движения black bloc, которые начали крушить витрины магазинов и остановки, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Шествие стартовало после 14:00 (16:00 мск) в районе вокзала Сен-Лазар. Колонна манифестантов движется в сторону площади Республики. Спустя полчаса после начала мероприятия радикалы начали бить витрины, стекла остановок, поджигать мусорные баки и переворачивать припаркованные мотоциклы и мопеды. Полиция при этом в происходящее не вмешивалась.Демонстрация проходит по призыву молодежных организаций, в том числе студенческих ассоциаций, таких как Unef, Alternative, Fage, Voix Lycéenne. В акции также участвуют молодежные политические партии социалистов, левых и экологов.Во вторник во Франции начались массовые забастовки почти во всех секторах экономики, включая энергетику и транспорт. Причина протестов — запланированная пенсионная реформа. Премьер-министр Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для некоторых трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023-го. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.Профсоюзы заявили, что хотят "поставить экономику Франции на колени", чтобы вынудить правительство отозвать законопроект. Кроме того, уже третий день с начала общенациональной забастовки мусорщики в Париже не вывозят отходы жителей столицы. По данным местных СМИ, на улицах скопилось более двух тысяч тонн мусора.Также по всей республике проходят демонстрации противников инициативы. По данным МВД, в них участвовали 1,2 миллиона человек. Всего прошло уже почти 270 манифестаций.Акции не обходятся без стычек с полицией. Как передавал корреспондент РИА Новости, в Париже радикалы разбивали остановки и витрины, выкорчевывали ограждения цветочных клумб и дорожные знаки, полиция несколько раз применила слезоточивый газ. То же самое силовики делали для разгона демонстрантов в Ренне, Нанте и Лионе.
https://ria.ru/20230307/pomosch-1856500163.html
https://ria.ru/20221203/frantsiya-1835965508.html
https://ria.ru/20221123/evropa-1833498130.html
париж
франция
нант
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856845251_188:0:2651:1847_1920x0_80_0_0_ececb7d36b5f1cf60ba500eeb4627cc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, франция, нант, элизабет борн
В мире, Париж, Франция, Нант, Элизабет Борн
К молодежной демонстрации в Париже примкнули радикалы и начали погромы

К молодежной демонстрации в Париже примкнули радикалы black bloc и начали крушить витрины

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов на акции против пенсионной реформы в Париже
Сотрудники правоохранительных органов на акции против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 мар — РИА Новости, Анастасия Иванова. К демонстрации молодежных организаций в Париже против пенсионной реформы присоединились радикалы из движения black bloc, которые начали крушить витрины магазинов и остановки, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Шествие стартовало после 14:00 (16:00 мск) в районе вокзала Сен-Лазар. Колонна манифестантов движется в сторону площади Республики. Спустя полчаса после начала мероприятия радикалы начали бить витрины, стекла остановок, поджигать мусорные баки и переворачивать припаркованные мотоциклы и мопеды. Полиция при этом в происходящее не вмешивалась.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
МИД Франции призвал к массовой военной помощи Украине для контрнаступления
7 марта, 20:56
Демонстрация проходит по призыву молодежных организаций, в том числе студенческих ассоциаций, таких как Unef, Alternative, Fage, Voix Lycéenne. В акции также участвуют молодежные политические партии социалистов, левых и экологов.
Во вторник во Франции начались массовые забастовки почти во всех секторах экономики, включая энергетику и транспорт. Причина протестов — запланированная пенсионная реформа.
Премьер-министр Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для некоторых трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023-го. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон во время торжественного ужина на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Макрон в Америке лишил Францию величия
3 декабря 2022, 08:00
Профсоюзы заявили, что хотят "поставить экономику Франции на колени", чтобы вынудить правительство отозвать законопроект. Кроме того, уже третий день с начала общенациональной забастовки мусорщики в Париже не вывозят отходы жителей столицы. По данным местных СМИ, на улицах скопилось более двух тысяч тонн мусора.
Также по всей республике проходят демонстрации противников инициативы. По данным МВД, в них участвовали 1,2 миллиона человек. Всего прошло уже почти 270 манифестаций.
Акции не обходятся без стычек с полицией. Как передавал корреспондент РИА Новости, в Париже радикалы разбивали остановки и витрины, выкорчевывали ограждения цветочных клумб и дорожные знаки, полиция несколько раз применила слезоточивый газ. То же самое силовики делали для разгона демонстрантов в Ренне, Нанте и Лионе.
Фармацевт в одной из аптек в Париже - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Франция стремительно вливается в ряды третьего мира
23 ноября 2022, 08:00
 
В миреПарижФранцияНантЭлизабет Борн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала