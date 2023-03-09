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СК расследует хищение бюджетных средств по программе "Пушкинская карта"

СК расследует хищение бюджетных средств по программе "Пушкинская карта" - РИА Новости, 09.03.2023

СК расследует хищение бюджетных средств по программе "Пушкинская карта"

Следственный комитет расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств в программе "Пушкинская карта", сообщается в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T18:26

2023-03-09T18:26

2023-03-09T19:40

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Следственный комитет расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств в программе "Пушкинская карта", сообщается в телеграм-канале ведомства.По данным следствия, в 2022 году злоумышленники, используя фиктивные электронные банковские карты просветительского проекта "Пушкинская карта", выпущенные АО "Почта Банк", обманывая работников банка и Минкультуры, похитили более 200 миллионов рублей "путем организации массового приобретения билетов без цели надлежащего проведения соответствующих культурных мероприятий".Уточняется, что подозреваемых уже задержали. Во время расследования на их имущество стоимостью более 100 миллионов рублей наложили арест.Ранее сегодня глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Владимиром Путиным рассказал, что ведомство совместно с ФСБ выявило преступную схему с "Пушкинской картой". По его словам, мошенники присвоили себе 100 миллионов рублей, эти люди и их активы арестованы."Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Проект дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране. Программа будет охватывать все российские фильмы, в том числе созданные без государственной поддержки, после их одобрения экспертным советом при Минкультуры.

https://ria.ru/20230110/karta-1843996003.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)