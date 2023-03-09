СК расследует хищение бюджетных средств по программе "Пушкинская карта"
СК: трое подозреваемых похитили более 200 миллионов рублей через "Пушкинскую карту"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезентация, посвященная запуску культурной программы "Пушкинская карта"
Презентация, посвященная запуску культурной программы "Пушкинская карта". Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Следственный комитет расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств в программе "Пушкинская карта", сообщается в телеграм-канале ведомства.
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"Расследуется уголовное дело в отношении жителей Московского региона Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Ильи Сафонова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество в особо крупном размере")", — говорится в публикации.
По данным следствия, в 2022 году злоумышленники, используя фиктивные электронные банковские карты просветительского проекта "Пушкинская карта", выпущенные АО "Почта Банк", обманывая работников банка и Минкультуры, похитили более 200 миллионов рублей "путем организации массового приобретения билетов без цели надлежащего проведения соответствующих культурных мероприятий".
Уточняется, что подозреваемых уже задержали. Во время расследования на их имущество стоимостью более 100 миллионов рублей наложили арест.
Ранее сегодня глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Владимиром Путиным рассказал, что ведомство совместно с ФСБ выявило преступную схему с "Пушкинской картой". По его словам, мошенники присвоили себе 100 миллионов рублей, эти люди и их активы арестованы.
"Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Проект дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране. Программа будет охватывать все российские фильмы, в том числе созданные без государственной поддержки, после их одобрения экспертным советом при Минкультуры.