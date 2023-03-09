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Путин и президент Египта отметили важность укрепления продбезопасности

Путин и президент Египта отметили важность укрепления продбезопасности - РИА Новости, 09.03.2023

Путин и президент Египта отметили важность укрепления продбезопасности

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили пути укрепления сотрудничества между... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T22:03

2023-03-09T22:03

2023-03-09T22:03

в мире

египет

россия

абдель фаттах ас-сиси

владимир путин

экономика

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КАИР, 9 мар – РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили пути укрепления сотрудничества между Москвой и Каиром и подчеркнули важность укрепления продовольственной безопасности, говорится в заявлении канцелярии египетского лидера. Канцелярия ас-Сиси также сообщила, что президенты Египта и России коснулись в разговоре мировых кризисов, особенно в сфере продовольствия. "Президенты подчеркнули важность укрепления продовольственной безопасности, в частности в пострадавших странах в Африке", - отмечается в заявлении.

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в мире, египет, россия, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, экономика