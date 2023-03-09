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Путин и президент Египта отметили важность укрепления продбезопасности - РИА Новости, 09.03.2023
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22:03 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/prodbezopasnost-1856881069.html
Путин и президент Египта отметили важность укрепления продбезопасности
Путин и президент Египта отметили важность укрепления продбезопасности - РИА Новости, 09.03.2023
Путин и президент Египта отметили важность укрепления продбезопасности
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили пути укрепления сотрудничества между... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T22:03
2023-03-09T22:03
в мире
египет
россия
абдель фаттах ас-сиси
владимир путин
экономика
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КАИР, 9 мар – РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили пути укрепления сотрудничества между Москвой и Каиром и подчеркнули важность укрепления продовольственной безопасности, говорится в заявлении канцелярии египетского лидера. Канцелярия ас-Сиси также сообщила, что президенты Египта и России коснулись в разговоре мировых кризисов, особенно в сфере продовольствия. "Президенты подчеркнули важность укрепления продовольственной безопасности, в частности в пострадавших странах в Африке", - отмечается в заявлении.
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в мире, египет, россия, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, экономика
В мире, Египет, Россия, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин, Экономика
Путин и президент Египта отметили важность укрепления продбезопасности

Путин и президент Египта ас-Сиси отметили важность укрепления продбезопасности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
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КАИР, 9 мар – РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили пути укрепления сотрудничества между Москвой и Каиром и подчеркнули важность укрепления продовольственной безопасности, говорится в заявлении канцелярии египетского лидера.
«
"Президенты обсудили пути укрепления различных рамок сотрудничества между Египтом и Россией, в частности посредством совместных проектов по развитию", - сообщается в заявлении.
Канцелярия ас-Сиси также сообщила, что президенты Египта и России коснулись в разговоре мировых кризисов, особенно в сфере продовольствия.
"Президенты подчеркнули важность укрепления продовольственной безопасности, в частности в пострадавших странах в Африке", - отмечается в заявлении.
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В миреЕгипетРоссияАбдель Фаттах ас-СисиВладимир ПутинЭкономика
 
 
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