https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856882000.html
Глава ПМР заявил о причастности СБУ к подготовке теракта в республике
Глава ПМР заявил о причастности СБУ к подготовке теракта в республике - РИА Новости, 09.03.2023
Глава ПМР заявил о причастности СБУ к подготовке теракта в республике
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что все задержанные по делу о подготовке теракта имеют отношение к Службе... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T22:16
2023-03-09T22:16
2023-03-09T22:16
в мире
украина
приднестровская молдавская республика
молдавия
вадим красносельский
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856712287_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_412ce28facff95c9ef51473d829844d7.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что все задержанные по делу о подготовке теракта имеют отношение к Службе безопасности Украины. "По имеющейся информации данный теракт был санкционирован и подготовлен Службой безопасности Украины. Все лица, которые задержаны и находятся в розыске, также имеют прямое отношение к Службе безопасности Украины. Среди задержанных лиц есть гражданин Приднестровья, он же гражданин Молдовы, ранее судимый за разбойное нападение и содержание притонов; в последнее время жил на территории Одессы. Все остальные прибыли на территорию нашей республики под видом украинских беженцев", - заявил Красносельский в четверг на телеканале "Первый Приднестровский".
https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856784414.html
украина
приднестровская молдавская республика
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856712287_249:0:2978:2047_1920x0_80_0_0_b104e97454e4cfaa6a1041ec5c89d230.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, приднестровская молдавская республика, молдавия, вадим красносельский, служба безопасности украины
В мире, Украина, Приднестровская Молдавская Республика, Молдавия, Вадим Красносельский, Служба безопасности Украины
Глава ПМР заявил о причастности СБУ к подготовке теракта в республике
Глава ПМР Красносельский: задержанные по делу о подготовке теракта имеют отношение к СБУ