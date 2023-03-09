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Глава ПМР заявил о причастности СБУ к подготовке теракта в республике - РИА Новости, 09.03.2023
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22:16 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856882000.html
Глава ПМР заявил о причастности СБУ к подготовке теракта в республике
Глава ПМР заявил о причастности СБУ к подготовке теракта в республике - РИА Новости, 09.03.2023
Глава ПМР заявил о причастности СБУ к подготовке теракта в республике
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что все задержанные по делу о подготовке теракта имеют отношение к Службе... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T22:16
2023-03-09T22:16
в мире
украина
приднестровская молдавская республика
молдавия
вадим красносельский
служба безопасности украины
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ТИРАСПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что все задержанные по делу о подготовке теракта имеют отношение к Службе безопасности Украины. "По имеющейся информации данный теракт был санкционирован и подготовлен Службой безопасности Украины. Все лица, которые задержаны и находятся в розыске, также имеют прямое отношение к Службе безопасности Украины. Среди задержанных лиц есть гражданин Приднестровья, он же гражданин Молдовы, ранее судимый за разбойное нападение и содержание притонов; в последнее время жил на территории Одессы. Все остальные прибыли на территорию нашей республики под видом украинских беженцев", - заявил Красносельский в четверг на телеканале "Первый Приднестровский".
https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856784414.html
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в мире, украина, приднестровская молдавская республика, молдавия, вадим красносельский, служба безопасности украины
В мире, Украина, Приднестровская Молдавская Республика, Молдавия, Вадим Красносельский, Служба безопасности Украины
Глава ПМР заявил о причастности СБУ к подготовке теракта в республике

Глава ПМР Красносельский: задержанные по делу о подготовке теракта имеют отношение к СБУ

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПрезидент ПМР Вадим Красносельский
Президент ПМР Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Президент ПМР Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что все задержанные по делу о подготовке теракта имеют отношение к Службе безопасности Украины.
"По имеющейся информации данный теракт был санкционирован и подготовлен Службой безопасности Украины. Все лица, которые задержаны и находятся в розыске, также имеют прямое отношение к Службе безопасности Украины. Среди задержанных лиц есть гражданин Приднестровья, он же гражданин Молдовы, ранее судимый за разбойное нападение и содержание притонов; в последнее время жил на территории Одессы. Все остальные прибыли на территорию нашей республики под видом украинских беженцев", - заявил Красносельский в четверг на телеканале "Первый Приднестровский".
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
В СК Приднестровья раскрыли детали дела о покушении на главу ПМР
Вчера, 15:16
 
В миреУкраинаПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавияВадим КрасносельскийСлужба безопасности Украины
 
 
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