https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856882000.html

Глава ПМР заявил о причастности СБУ к подготовке теракта в республике

Глава ПМР заявил о причастности СБУ к подготовке теракта в республике - РИА Новости, 09.03.2023

Глава ПМР заявил о причастности СБУ к подготовке теракта в республике

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что все задержанные по делу о подготовке теракта имеют отношение к Службе... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T22:16

2023-03-09T22:16

2023-03-09T22:16

в мире

украина

приднестровская молдавская республика

молдавия

вадим красносельский

служба безопасности украины

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ТИРАСПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что все задержанные по делу о подготовке теракта имеют отношение к Службе безопасности Украины. "По имеющейся информации данный теракт был санкционирован и подготовлен Службой безопасности Украины. Все лица, которые задержаны и находятся в розыске, также имеют прямое отношение к Службе безопасности Украины. Среди задержанных лиц есть гражданин Приднестровья, он же гражданин Молдовы, ранее судимый за разбойное нападение и содержание притонов; в последнее время жил на территории Одессы. Все остальные прибыли на территорию нашей республики под видом украинских беженцев", - заявил Красносельский в четверг на телеканале "Первый Приднестровский".

https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856784414.html

украина

приднестровская молдавская республика

молдавия

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в мире, украина, приднестровская молдавская республика, молдавия, вадим красносельский, служба безопасности украины