https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856784414.html
В СК Приднестровья раскрыли детали дела о покушении на главу ПМР
В СК Приднестровья раскрыли детали дела о покушении на главу ПМР - РИА Новости, 09.03.2023
В СК Приднестровья раскрыли детали дела о покушении на главу ПМР
Силовики задержали подозреваемых в подготовке покушения на лидера Приднестровской Молдавской республики и других чиновников, сообщил Следственный комитет... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:16
2023-03-09T15:16
2023-03-09T16:16
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости. Силовики задержали подозреваемых в подготовке покушения на лидера Приднестровской Молдавской республики и других чиновников, сообщил Следственный комитет непризнанного государства.По версии следствия, злоумышленники планировали теракт на одной из оживленных магистралей в центре Тирасполя — они начинили автомобиль с приднестровскими номерами взрывчаткой и поражающими элементами. Силовиками удалось найти и обезвредить эту машину.Следователи назначили по делу специальные экспертизы. Одного из подозреваемых арестовали.Как подчеркнули в СК, собранных доказательств достаточно, чтобы предъявить фигурантам дела обвинения в шпионаже, госизмене, приготовлении к теракту, приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом организованной группой, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.Служба безопасности Украины назвала обвинения в подготовке теракта в Приднестровье "провокацией, срежиссированной в Кремле".В российском Минобороны предупреждали о готовящейся провокации против властей Приднестровья силами регулярных украинских войск и националистических батальонов. По данным ведомства, в качестве предлога для вторжения в ПМР планируется инсценировка наступления российских войск. Власти Молдавии отрицали, что существуют прямые угрозы безопасности страны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), в мире
Следственный комитет России (СК РФ), В мире
В СК Приднестровья раскрыли детали дела о покушении на главу ПМР
СК Приднестровья: у готовивших теракт в ПМР был автомобиль, начиненный взрывчаткой
ТИРАСПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости.
Силовики задержали подозреваемых в подготовке покушения на лидера Приднестровской Молдавской республики и других чиновников, сообщил
Следственный комитет непризнанного государства.
«
"Правоохранительными органами республики задержаны двое подозреваемых, действовавших на территории Приднестровья в группе с неустановленными лицами, под непосредственным контролем и указаниями представителей спецслужб Украины, с целью совершения убийства должностных лиц из числа государственной власти ПМР", — говорится в релизе.
По версии следствия, злоумышленники планировали теракт на одной из оживленных магистралей в центре Тирасполя
— они начинили автомобиль с приднестровскими номерами взрывчаткой и поражающими элементами. Силовиками удалось найти и обезвредить эту машину.
Следователи назначили по делу специальные экспертизы. Одного из подозреваемых арестовали.
Лидера Приднестровья предупредили о готовящемся теракте
Как подчеркнули в СК, собранных доказательств достаточно, чтобы предъявить фигурантам дела обвинения в шпионаже, госизмене, приготовлении к теракту, приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом организованной группой, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Служба безопасности Украины назвала обвинения в подготовке теракта в Приднестровье "провокацией, срежиссированной в Кремле".
Приднестровье, 60 процентов жителей которого — русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Там сформировано непризнанное государство — Приднестровская Молдавская республика. Мир в регионе поддерживают совместные силы, включая российских военных.
В российском Минобороны предупреждали о готовящейся провокации против властей Приднестровья силами регулярных украинских войск и националистических батальонов. По данным ведомства, в качестве предлога для вторжения в ПМР планируется инсценировка наступления российских войск. Власти Молдавии
отрицали, что существуют прямые угрозы безопасности страны.
Глава МИД Приднестровья рассказал о расследовании теракта в республике