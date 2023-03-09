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В СК Приднестровья раскрыли детали дела о покушении на главу ПМР - РИА Новости, 09.03.2023
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15:16 09.03.2023 (обновлено: 16:16 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856784414.html
В СК Приднестровья раскрыли детали дела о покушении на главу ПМР
В СК Приднестровья раскрыли детали дела о покушении на главу ПМР - РИА Новости, 09.03.2023
В СК Приднестровья раскрыли детали дела о покушении на главу ПМР
Силовики задержали подозреваемых в подготовке покушения на лидера Приднестровской Молдавской республики и других чиновников, сообщил Следственный комитет... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:16
2023-03-09T16:16
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости. Силовики задержали подозреваемых в подготовке покушения на лидера Приднестровской Молдавской республики и других чиновников, сообщил Следственный комитет непризнанного государства.По версии следствия, злоумышленники планировали теракт на одной из оживленных магистралей в центре Тирасполя — они начинили автомобиль с приднестровскими номерами взрывчаткой и поражающими элементами. Силовиками удалось найти и обезвредить эту машину.Следователи назначили по делу специальные экспертизы. Одного из подозреваемых арестовали.Как подчеркнули в СК, собранных доказательств достаточно, чтобы предъявить фигурантам дела обвинения в шпионаже, госизмене, приготовлении к теракту, приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом организованной группой, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.Служба безопасности Украины назвала обвинения в подготовке теракта в Приднестровье "провокацией, срежиссированной в Кремле".В российском Минобороны предупреждали о готовящейся провокации против властей Приднестровья силами регулярных украинских войск и националистических батальонов. По данным ведомства, в качестве предлога для вторжения в ПМР планируется инсценировка наступления российских войск. Власти Молдавии отрицали, что существуют прямые угрозы безопасности страны.
https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856775536.html
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следственный комитет россии (ск рф), в мире
Следственный комитет России (СК РФ), В мире
В СК Приднестровья раскрыли детали дела о покушении на главу ПМР

СК Приднестровья: у готовивших теракт в ПМР был автомобиль, начиненный взрывчаткой

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости. Силовики задержали подозреваемых в подготовке покушения на лидера Приднестровской Молдавской республики и других чиновников, сообщил Следственный комитет непризнанного государства.
«
"Правоохранительными органами республики задержаны двое подозреваемых, действовавших на территории Приднестровья в группе с неустановленными лицами, под непосредственным контролем и указаниями представителей спецслужб Украины, с целью совершения убийства должностных лиц из числа государственной власти ПМР", — говорится в релизе.
По версии следствия, злоумышленники планировали теракт на одной из оживленных магистралей в центре Тирасполя — они начинили автомобиль с приднестровскими номерами взрывчаткой и поражающими элементами. Силовиками удалось найти и обезвредить эту машину.
Следователи назначили по делу специальные экспертизы. Одного из подозреваемых арестовали.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Лидера Приднестровья предупредили о готовящемся теракте
Вчера, 14:48
Как подчеркнули в СК, собранных доказательств достаточно, чтобы предъявить фигурантам дела обвинения в шпионаже, госизмене, приготовлении к теракту, приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом организованной группой, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Служба безопасности Украины назвала обвинения в подготовке теракта в Приднестровье "провокацией, срежиссированной в Кремле".

Приднестровье, 60 процентов жителей которого — русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Там сформировано непризнанное государство — Приднестровская Молдавская республика. Мир в регионе поддерживают совместные силы, включая российских военных.

В российском Минобороны предупреждали о готовящейся провокации против властей Приднестровья силами регулярных украинских войск и националистических батальонов. По данным ведомства, в качестве предлога для вторжения в ПМР планируется инсценировка наступления российских войск. Власти Молдавии отрицали, что существуют прямые угрозы безопасности страны.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Глава МИД Приднестровья рассказал о расследовании теракта в республике
Вчера, 13:56
 
Следственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
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