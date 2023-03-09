https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856784414.html

В СК Приднестровья раскрыли детали дела о покушении на главу ПМР

В СК Приднестровья раскрыли детали дела о покушении на главу ПМР - РИА Новости, 09.03.2023

В СК Приднестровья раскрыли детали дела о покушении на главу ПМР

Силовики задержали подозреваемых в подготовке покушения на лидера Приднестровской Молдавской республики и других чиновников, сообщил Следственный комитет... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T15:16

2023-03-09T15:16

2023-03-09T16:16

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости. Силовики задержали подозреваемых в подготовке покушения на лидера Приднестровской Молдавской республики и других чиновников, сообщил Следственный комитет непризнанного государства.По версии следствия, злоумышленники планировали теракт на одной из оживленных магистралей в центре Тирасполя — они начинили автомобиль с приднестровскими номерами взрывчаткой и поражающими элементами. Силовиками удалось найти и обезвредить эту машину.Следователи назначили по делу специальные экспертизы. Одного из подозреваемых арестовали.Как подчеркнули в СК, собранных доказательств достаточно, чтобы предъявить фигурантам дела обвинения в шпионаже, госизмене, приготовлении к теракту, приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом организованной группой, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.Служба безопасности Украины назвала обвинения в подготовке теракта в Приднестровье "провокацией, срежиссированной в Кремле".В российском Минобороны предупреждали о готовящейся провокации против властей Приднестровья силами регулярных украинских войск и националистических батальонов. По данным ведомства, в качестве предлога для вторжения в ПМР планируется инсценировка наступления российских войск. Власти Молдавии отрицали, что существуют прямые угрозы безопасности страны.

https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856775536.html

https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856758052.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

следственный комитет россии (ск рф), в мире