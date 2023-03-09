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В Нижегородской области сгорело пожарное депо - РИА Новости, 09.03.2023
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14:51 09.03.2023
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В Нижегородской области сгорело пожарное депо
В Нижегородской области сгорело пожарное депо - РИА Новости, 09.03.2023
В Нижегородской области сгорело пожарное депо
Сотрудник МЧС погиб при пожаре в пожарном депо в Нижегородской области, сообщает госинспекция труда региона. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:51
2023-03-09T14:51
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мар — РИА Новости. Сотрудник МЧС погиб при пожаре в пожарном депо в Нижегородской области, сообщает госинспекция труда региона. Как отметили в региональном управлении МЧС, в связи с поздним обнаружением возгорания на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение кровли и имущества внутри гаража пожарной охраны. "Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Причина пожара устанавливается", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Нижегородской области сгорело пожарное депо

В нижегородской деревне Шеманиха сотрудник МЧС погиб при пожаре в пожарном депо

© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиНа месте пожара в поселке Шеманиха Нижегородской области
На месте пожара в поселке Шеманиха Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
На месте пожара в поселке Шеманиха Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мар — РИА Новости. Сотрудник МЧС погиб при пожаре в пожарном депо в Нижегородской области, сообщает госинспекция труда региона.
«
"По поступившей информации, 9 марта в 00.35 произошел несчастный случай при пожаре в помещении депо муниципальной пожарной команды в деревне Шеманиха. В результате погиб пожарный 1976 года рождения", - говорится в сообщении.
Как отметили в региональном управлении МЧС, в связи с поздним обнаружением возгорания на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение кровли и имущества внутри гаража пожарной охраны.
"Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Причина пожара устанавливается", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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ПроисшествияНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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