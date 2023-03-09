https://ria.ru/20230309/pozhar-1856776487.html

В Нижегородской области сгорело пожарное депо

В Нижегородской области сгорело пожарное депо - РИА Новости, 09.03.2023

В Нижегородской области сгорело пожарное депо

Сотрудник МЧС погиб при пожаре в пожарном депо в Нижегородской области, сообщает госинспекция труда региона. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T14:51

2023-03-09T14:51

2023-03-09T14:51

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мар — РИА Новости. Сотрудник МЧС погиб при пожаре в пожарном депо в Нижегородской области, сообщает госинспекция труда региона. Как отметили в региональном управлении МЧС, в связи с поздним обнаружением возгорания на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение кровли и имущества внутри гаража пожарной охраны. "Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Причина пожара устанавливается", - сообщили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20230309/chelyabinsk-1856660479.html

нижегородская область

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия