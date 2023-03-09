https://ria.ru/20230309/pozhar-1856657190.html
В Хабаровске эвакуировали детсад из-за пожара в соседнем доме
В Хабаровске эвакуировали детсад из-за пожара в соседнем доме - РИА Новости, 09.03.2023
В Хабаровске эвакуировали детсад из-за пожара в соседнем доме
Детский сад в Хабаровске пришлось эвакуировать из-за пожара в соседнем частном доме, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T04:46
2023-03-09T04:46
2023-03-09T04:46
хабаровск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ХАБАРОВСК, 9 мар - РИА Новости. Детский сад в Хабаровске пришлось эвакуировать из-за пожара в соседнем частном доме, сообщает краевой главк МЧС. По данным ведомства, когда спасатели прибыли на место пожара на улице Федеративная в Краснофлотском районе Хабаровска, полностью огнем была охвачена крыша дома, пламя распространялось вниз на третий и второй этажи. "Порывами ветра дым от пожара сносило в сторону расположенного неподалеку детского сада (№122 - ред.). В превентивных целях все воспитанники, воспитатели и обслуживающий персонал покинули здание и временно были размещены в близлежащем доме культуры. В настоящий момент дым рассеялся, и они смогли вернуться обратно. Угрозы их жизни и здоровью нет", - говорится в сообщении главка. Отмечается, что пожар локализован, на месте работают 27 человек и семь единиц техники.
https://ria.ru/20230307/pozhar-1856488469.html
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хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Хабаровск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Хабаровске эвакуировали детсад из-за пожара в соседнем доме
В Хабаровске эвакуировали детский сад из-за пожара в соседнем частном доме
ХАБАРОВСК, 9 мар - РИА Новости. Детский сад в Хабаровске пришлось эвакуировать из-за пожара в соседнем частном доме, сообщает краевой главк МЧС.
По данным ведомства, когда спасатели прибыли на место пожара на улице Федеративная в Краснофлотском районе Хабаровска, полностью огнем была охвачена крыша дома, пламя распространялось вниз на третий и второй этажи.
"Порывами ветра дым от пожара сносило в сторону расположенного неподалеку детского сада (№122 - ред.). В превентивных целях все воспитанники, воспитатели и обслуживающий персонал покинули здание и временно были размещены в близлежащем доме культуры. В настоящий момент дым рассеялся, и они смогли вернуться обратно. Угрозы их жизни и здоровью нет", - говорится в сообщении главка.
Отмечается, что пожар локализован, на месте работают 27 человек и семь единиц техники.
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