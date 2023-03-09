https://ria.ru/20230309/postradavshie-1856884787.html
Число пострадавших при стрельбе в центре Тель-Авива возросло
Число пострадавших при стрельбе в центре Тель-Авива возросло - РИА Новости, 09.03.2023
Число пострадавших при стрельбе в центре Тель-Авива возросло
Число пострадавших при стрельбе в центре Тель-Авива возросло до трех, их везут в больницу, сообщила служба скорой помощи. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T22:39
2023-03-09T22:39
2023-03-09T23:34
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Число пострадавших при стрельбе в центре Тель-Авива возросло до трех, их везут в больницу, сообщила служба скорой помощи.Ранее израильские СМИ сообщили, что неизвестный открыл огонь в нескольких километрах от проходившего в центре города многотысячного марша протеста против юридической реформы правительства.
https://ria.ru/20221223/strelba-1840908902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, израиль
В мире, Тель-Авив, Израиль
Число пострадавших при стрельбе в центре Тель-Авива возросло
Число пострадавших при стрельбе в центре Тель-Авива возросло до трех, их везут в больницу