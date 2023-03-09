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Число пострадавших при стрельбе в центре Тель-Авива возросло - РИА Новости, 09.03.2023
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22:39 09.03.2023 (обновлено: 23:34 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/postradavshie-1856884787.html
Число пострадавших при стрельбе в центре Тель-Авива возросло
Число пострадавших при стрельбе в центре Тель-Авива возросло - РИА Новости, 09.03.2023
Число пострадавших при стрельбе в центре Тель-Авива возросло
Число пострадавших при стрельбе в центре Тель-Авива возросло до трех, их везут в больницу, сообщила служба скорой помощи. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T22:39
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Число пострадавших при стрельбе в центре Тель-Авива возросло до трех, их везут в больницу, сообщила служба скорой помощи.Ранее израильские СМИ сообщили, что неизвестный открыл огонь в нескольких километрах от проходившего в центре города многотысячного марша протеста против юридической реформы правительства.
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в мире, тель-авив, израиль
В мире, Тель-Авив, Израиль
Число пострадавших при стрельбе в центре Тель-Авива возросло

Число пострадавших при стрельбе в центре Тель-Авива возросло до трех, их везут в больницу

© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Число пострадавших при стрельбе в центре Тель-Авива возросло до трех, их везут в больницу, сообщила служба скорой помощи.
Ранее израильские СМИ сообщили, что неизвестный открыл огонь в нескольких километрах от проходившего в центре города многотысячного марша протеста против юридической реформы правительства.
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