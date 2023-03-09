https://ria.ru/20230309/postradavshie-1856884787.html

Число пострадавших при стрельбе в центре Тель-Авива возросло

Число пострадавших при стрельбе в центре Тель-Авива возросло - РИА Новости, 09.03.2023

Число пострадавших при стрельбе в центре Тель-Авива возросло

Число пострадавших при стрельбе в центре Тель-Авива возросло до трех, их везут в больницу, сообщила служба скорой помощи. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T22:39

2023-03-09T22:39

2023-03-09T23:34

в мире

тель-авив

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151484/22/1514842268_0:81:1601:981_1920x0_80_0_0_ede90347bf06700b283425bc2db6e9ec.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Число пострадавших при стрельбе в центре Тель-Авива возросло до трех, их везут в больницу, сообщила служба скорой помощи.Ранее израильские СМИ сообщили, что неизвестный открыл огонь в нескольких километрах от проходившего в центре города многотысячного марша протеста против юридической реформы правительства.

https://ria.ru/20221223/strelba-1840908902.html

тель-авив

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тель-авив, израиль