https://ria.ru/20230309/pogoda-1856665982.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 09.03.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Облачная с прояснениями погода, снег и около нуля градусов ожидает жителей столицы в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T08:19
2023-03-09T08:19
2023-03-09T08:19
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, снег и около нуля градусов ожидает жителей столицы в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Москва будет находиться в зоне холодного атмосферного фронта, поэтому будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня, начиная с 14-15 часов где-то, пойдут кратковременные заряды снега. Ветер юго-западный, западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в Москве - около нуля и в Подмосковье - минус 4 - плюс 1", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 735 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230308/pogoda-1856565531.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
В Москве в четверг ожидают снег и около нуля градусов