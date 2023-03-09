https://ria.ru/20230309/pogoda-1856665982.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 09.03.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Облачная с прояснениями погода, снег и около нуля градусов ожидает жителей столицы в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T08:19

2023-03-09T08:19

2023-03-09T08:19

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851752619_0:314:3070:2041_1920x0_80_0_0_cebf09e227c6f82065808b6548b487d5.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, снег и около нуля градусов ожидает жителей столицы в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Москва будет находиться в зоне холодного атмосферного фронта, поэтому будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня, начиная с 14-15 часов где-то, пойдут кратковременные заряды снега. Ветер юго-западный, западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в Москве - около нуля и в Подмосковье - минус 4 - плюс 1", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 735 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230308/pogoda-1856565531.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода