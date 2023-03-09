https://ria.ru/20230309/otnosheniya-1856697525.html

Сотрудника ППС уволили за интимные отношения с 14-летней девочкой

Сотрудника ППС уволили за интимные отношения с 14-летней девочкой - РИА Новости, 09.03.2023

Сотрудника ППС уволили за интимные отношения с 14-летней девочкой

Сотрудник патрульно-постовой службы в Нижегородской области уволен из полиции за интимные отношения с 14-летней девочкой, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T11:13

2023-03-09T11:13

2023-03-09T11:13

происшествия

нижегородская область

россия

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мар — РИА Новости. Сотрудник патрульно-постовой службы в Нижегородской области уволен из полиции за интимные отношения с 14-летней девочкой, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД РФ по региону. Сообщение от жительницы Нижнего Новгорода о том, что в Сормовском районе мужчина "совершил противоправные действия в отношении её несовершеннолетней дочери" поступило в полицию 6 марта. "Оперативники подразделения собственной безопасности и отдела уголовного розыска установили причастность к деянию сотрудника патрульно-постовой службы, младшего сержанта полиции. Предварительно установлено, что в феврале текущего года он вступил в интимные отношения по обоюдному согласию с подростком 2009 года рождения", - рассказали в региональном управлении МВД. Собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы. Как уточнили агентству в пресс-службе ГУМВД, девочке исполнилось 14 лет за несколько дней до преступления.

https://ria.ru/20230309/buryatiya-1856661053.html

https://ria.ru/20230309/kriminal-1856447047.html

нижегородская область

россия

нижний новгород

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происшествия, нижегородская область, россия, нижний новгород