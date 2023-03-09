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Сотрудника ППС уволили за интимные отношения с 14-летней девочкой
Сотрудника ППС уволили за интимные отношения с 14-летней девочкой - РИА Новости, 09.03.2023
Сотрудника ППС уволили за интимные отношения с 14-летней девочкой
Сотрудник патрульно-постовой службы в Нижегородской области уволен из полиции за интимные отношения с 14-летней девочкой, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:13
2023-03-09T11:13
2023-03-09T11:13
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мар — РИА Новости. Сотрудник патрульно-постовой службы в Нижегородской области уволен из полиции за интимные отношения с 14-летней девочкой, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД РФ по региону. Сообщение от жительницы Нижнего Новгорода о том, что в Сормовском районе мужчина "совершил противоправные действия в отношении её несовершеннолетней дочери" поступило в полицию 6 марта. "Оперативники подразделения собственной безопасности и отдела уголовного розыска установили причастность к деянию сотрудника патрульно-постовой службы, младшего сержанта полиции. Предварительно установлено, что в феврале текущего года он вступил в интимные отношения по обоюдному согласию с подростком 2009 года рождения", - рассказали в региональном управлении МВД. Собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы. Как уточнили агентству в пресс-службе ГУМВД, девочке исполнилось 14 лет за несколько дней до преступления.
https://ria.ru/20230309/buryatiya-1856661053.html
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происшествия, нижегородская область, россия, нижний новгород
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Нижний Новгород
Сотрудника ППС уволили за интимные отношения с 14-летней девочкой
Сотрудника нижегородской полиции уволили за интимные отношения с 14-летней девочкой
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мар — РИА Новости. Сотрудник патрульно-постовой службы в Нижегородской области уволен из полиции за интимные отношения с 14-летней девочкой, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.
Сообщение от жительницы Нижнего Новгорода о том, что в Сормовском районе мужчина "совершил противоправные действия в отношении её несовершеннолетней дочери" поступило в полицию 6 марта.
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"Оперативники подразделения собственной безопасности и отдела уголовного розыска установили причастность к деянию сотрудника патрульно-постовой службы, младшего сержанта полиции. Предварительно установлено, что в феврале текущего года он вступил в интимные отношения по обоюдному согласию с подростком 2009 года рождения", - рассказали в региональном управлении МВД.
Собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы.
«
"Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке", - подчеркнули в полицейском главке.
Как уточнили агентству в пресс-службе ГУМВД, девочке исполнилось 14 лет за несколько дней до преступления.
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