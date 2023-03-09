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Боррель предложил странам ЕС наладить совместные закупки оружия для Украины
Боррель предложил странам ЕС наладить совместные закупки оружия для Украины - РИА Новости, 09.03.2023
Боррель предложил странам ЕС наладить совместные закупки оружия для Украины
Верховный представитель по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что на неформальной встрече с министрами обороны стран ЕС предложил... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T09:38
2023-03-09T09:38
2023-03-09T11:06
в мире
украина
жозеп боррель
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Верховный представитель по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что на неформальной встрече с министрами обороны стран ЕС предложил рассмотреть возможность срочной поддержки киевского режима оружием.По словам чиновника, он представил главам оборонных ведомств предложение, разработанное совместно с Европейской службой внешних связей (EEAS), Европейским оборонным агентством (EDA) и Еврокомиссией."Во-первых, нужно быстро наладить обеспечение боеприпасами из имеющихся запасов. Мы говорим о неделях, поэтому нам нужно использовать то, что у нас уже есть. То, что уже есть у европейских армий на складах и в контрактах, которые они передали промышленности. Во-вторых, нужно больше "совместных закупок": общие закупки всех армий, которые хотели сделать это все вместе, чтобы в среднесрочной перспективе предоставить часть этих общих закупок Украине. В более отдаленной перспективе – или не очень долгой, но уж точно не завтра – повышать обороноспособность нашей промышленности", — заявил Боррель.При этом политик отдельно подчеркнул, что решение по его предложению еще не принято, так как должно быть согласовано министрами обороны государств Евросоюза.Ранее Боррель заявил, что так называемый Европейский фонд мира уже компенсировал странам союза 450 миллионов евро за поставку боеприпасов Украине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, Еврокомиссия
Боррель предложил странам ЕС наладить совместные закупки оружия для Украины
Боррель предложил министрам обороны ЕС наладить совместные закупки оружия для Украины
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости.
Верховный представитель по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что на неформальной встрече
с министрами обороны стран ЕС предложил рассмотреть возможность срочной поддержки киевского режима оружием.
По словам чиновника, он представил главам оборонных ведомств предложение, разработанное совместно с Европейской службой внешних связей (EEAS), Европейским оборонным агентством (EDA) и Еврокомиссией
.
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"Во-первых, нужно быстро наладить обеспечение боеприпасами из имеющихся запасов. Мы говорим о неделях, поэтому нам нужно использовать то, что у нас уже есть. То, что уже есть у европейских армий на складах и в контрактах, которые они передали промышленности. Во-вторых, нужно больше "совместных закупок": общие закупки всех армий, которые хотели сделать это все вместе, чтобы в среднесрочной перспективе предоставить часть этих общих закупок Украине. В более отдаленной перспективе – или не очень долгой, но уж точно не завтра – повышать обороноспособность нашей промышленности", — заявил Боррель.
При этом политик отдельно подчеркнул, что решение по его предложению еще не принято, так как должно быть согласовано министрами обороны государств Евросоюза.
«
"Я бы сказал, что это будет очень важный Совет. Посмотрим, как министры обороны отреагируют на мое предложение", — заключил он.
Ранее Боррель заявил, что так называемый Европейский фонд мира уже компенсировал странам союза 450 миллионов евро за поставку боеприпасов Украине.
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