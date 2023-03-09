https://ria.ru/20230309/oruzhie-1856676507.html

Боррель предложил странам ЕС наладить совместные закупки оружия для Украины

Боррель предложил странам ЕС наладить совместные закупки оружия для Украины - РИА Новости, 09.03.2023

Боррель предложил странам ЕС наладить совместные закупки оружия для Украины

Верховный представитель по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что на неформальной встрече с министрами обороны стран ЕС предложил... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T09:38

2023-03-09T09:38

2023-03-09T11:06

в мире

украина

жозеп боррель

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Верховный представитель по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что на неформальной встрече с министрами обороны стран ЕС предложил рассмотреть возможность срочной поддержки киевского режима оружием.По словам чиновника, он представил главам оборонных ведомств предложение, разработанное совместно с Европейской службой внешних связей (EEAS), Европейским оборонным агентством (EDA) и Еврокомиссией."Во-первых, нужно быстро наладить обеспечение боеприпасами из имеющихся запасов. Мы говорим о неделях, поэтому нам нужно использовать то, что у нас уже есть. То, что уже есть у европейских армий на складах и в контрактах, которые они передали промышленности. Во-вторых, нужно больше "совместных закупок": общие закупки всех армий, которые хотели сделать это все вместе, чтобы в среднесрочной перспективе предоставить часть этих общих закупок Украине. В более отдаленной перспективе – или не очень долгой, но уж точно не завтра – повышать обороноспособность нашей промышленности", — заявил Боррель.При этом политик отдельно подчеркнул, что решение по его предложению еще не принято, так как должно быть согласовано министрами обороны государств Евросоюза.Ранее Боррель заявил, что так называемый Европейский фонд мира уже компенсировал странам союза 450 миллионов евро за поставку боеприпасов Украине.

https://ria.ru/20230308/podderzhka-1856630950.html

https://ria.ru/20230308/germaniya-1856560273.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия