Рейтинг@Mail.ru
Боррель предложил странам ЕС наладить совместные закупки оружия для Украины - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:38 09.03.2023 (обновлено: 11:06 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/oruzhie-1856676507.html
Боррель предложил странам ЕС наладить совместные закупки оружия для Украины
Боррель предложил странам ЕС наладить совместные закупки оружия для Украины - РИА Новости, 09.03.2023
Боррель предложил странам ЕС наладить совместные закупки оружия для Украины
Верховный представитель по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что на неформальной встрече с министрами обороны стран ЕС предложил... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T09:38
2023-03-09T11:06
в мире
украина
жозеп боррель
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838695484_0:0:1807:1016_1920x0_80_0_0_0685f95660b75061d96f366c4cf962d6.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Верховный представитель по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что на неформальной встрече с министрами обороны стран ЕС предложил рассмотреть возможность срочной поддержки киевского режима оружием.По словам чиновника, он представил главам оборонных ведомств предложение, разработанное совместно с Европейской службой внешних связей (EEAS), Европейским оборонным агентством (EDA) и Еврокомиссией."Во-первых, нужно быстро наладить обеспечение боеприпасами из имеющихся запасов. Мы говорим о неделях, поэтому нам нужно использовать то, что у нас уже есть. То, что уже есть у европейских армий на складах и в контрактах, которые они передали промышленности. Во-вторых, нужно больше "совместных закупок": общие закупки всех армий, которые хотели сделать это все вместе, чтобы в среднесрочной перспективе предоставить часть этих общих закупок Украине. В более отдаленной перспективе – или не очень долгой, но уж точно не завтра – повышать обороноспособность нашей промышленности", — заявил Боррель.При этом политик отдельно подчеркнул, что решение по его предложению еще не принято, так как должно быть согласовано министрами обороны государств Евросоюза.Ранее Боррель заявил, что так называемый Европейский фонд мира уже компенсировал странам союза 450 миллионов евро за поставку боеприпасов Украине.
https://ria.ru/20230308/podderzhka-1856630950.html
https://ria.ru/20230308/germaniya-1856560273.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838695484_0:0:1363:1022_1920x0_80_0_0_befde05cc88d549e71825fa0db393f4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, Еврокомиссия
Боррель предложил странам ЕС наладить совместные закупки оружия для Украины

Боррель предложил министрам обороны ЕС наладить совместные закупки оружия для Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел на саммите Евросоюз - АСЕАН в Брюсселе
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел на саммите Евросоюз - АСЕАН в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел на саммите Евросоюз - АСЕАН в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Верховный представитель по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что на неформальной встрече с министрами обороны стран ЕС предложил рассмотреть возможность срочной поддержки киевского режима оружием.
По словам чиновника, он представил главам оборонных ведомств предложение, разработанное совместно с Европейской службой внешних связей (EEAS), Европейским оборонным агентством (EDA) и Еврокомиссией.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Премьеры Италии и Нидерландов подтвердили полную поддержку Украины
Вчера, 20:44
"Во-первых, нужно быстро наладить обеспечение боеприпасами из имеющихся запасов. Мы говорим о неделях, поэтому нам нужно использовать то, что у нас уже есть. То, что уже есть у европейских армий на складах и в контрактах, которые они передали промышленности. Во-вторых, нужно больше "совместных закупок": общие закупки всех армий, которые хотели сделать это все вместе, чтобы в среднесрочной перспективе предоставить часть этих общих закупок Украине. В более отдаленной перспективе – или не очень долгой, но уж точно не завтра – повышать обороноспособность нашей промышленности", — заявил Боррель.
При этом политик отдельно подчеркнул, что решение по его предложению еще не принято, так как должно быть согласовано министрами обороны государств Евросоюза.
«
"Я бы сказал, что это будет очень важный Совет. Посмотрим, как министры обороны отреагируют на мое предложение", — заключил он.
Ранее Боррель заявил, что так называемый Европейский фонд мира уже компенсировал странам союза 450 миллионов евро за поставку боеприпасов Украине.
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Берлин увеличит поддержку Киеву, если Китай будет поставлять оружие России
Вчера, 11:36
 
В миреУкраинаЖозеп БоррельЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала