https://ria.ru/20230309/opolchenie-1856702029.html

В Запорожской области начали формировать народное ополчение

В Запорожской области начали формировать народное ополчение - РИА Новости, 09.03.2023

В Запорожской области начали формировать народное ополчение

Народное ополчение начали формировать в Запорожской области, его главная задача - охрана общественного порядка и объектов жизнеобеспечения, сообщил врио... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T11:27

2023-03-09T11:27

2023-03-09T11:27

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

россия

евгений балицкий

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Народное ополчение начали формировать в Запорожской области, его главная задача - охрана общественного порядка и объектов жизнеобеспечения, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. "Подписал указ "О формировании народного ополчения Запорожской области". Считаю, что такое решение сегодня продиктовано временем", - сообщил Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, главные задачи подразделений народного ополчения – охрана общественного порядка и важных объектов жизнеобеспечения области, а также защита государственной собственности и имущества граждан. "Добровольцы будут проходить службу в народном ополчении без отрыва от основного места работы. С ополченцами будут проводиться занятия на полигоне опытными инструкторами", - подчеркнул Балицкий. В ополчение могут вступать совершеннолетние граждане России и лица без гражданства. В сентябре в Запорожской области по инициативе Балицкого был создан добровольческий батальон имени Судоплатова. В середине октября он приступил к боевому слаживанию на полигоне. Укомплектование батальона экипировкой осуществляется за счет региона.

https://ria.ru/20230308/rogov-1856530539.html

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Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, россия, евгений балицкий, ситуация в днр и лнр