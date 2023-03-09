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В Запорожской области начали формировать народное ополчение - РИА Новости, 09.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:27 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/opolchenie-1856702029.html
В Запорожской области начали формировать народное ополчение
В Запорожской области начали формировать народное ополчение - РИА Новости, 09.03.2023
В Запорожской области начали формировать народное ополчение
Народное ополчение начали формировать в Запорожской области, его главная задача - охрана общественного порядка и объектов жизнеобеспечения, сообщил врио... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:27
2023-03-09T11:27
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
евгений балицкий
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Народное ополчение начали формировать в Запорожской области, его главная задача - охрана общественного порядка и объектов жизнеобеспечения, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. "Подписал указ "О формировании народного ополчения Запорожской области". Считаю, что такое решение сегодня продиктовано временем", - сообщил Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, главные задачи подразделений народного ополчения – охрана общественного порядка и важных объектов жизнеобеспечения области, а также защита государственной собственности и имущества граждан. "Добровольцы будут проходить службу в народном ополчении без отрыва от основного места работы. С ополченцами будут проводиться занятия на полигоне опытными инструкторами", - подчеркнул Балицкий. В ополчение могут вступать совершеннолетние граждане России и лица без гражданства. В сентябре в Запорожской области по инициативе Балицкого был создан добровольческий батальон имени Судоплатова. В середине октября он приступил к боевому слаживанию на полигоне. Укомплектование батальона экипировкой осуществляется за счет региона.
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безопасность, запорожская область, россия, евгений балицкий, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Запорожской области начали формировать народное ополчение

Врио запорожского губернатора Балицкий объявил о начале формирования народного ополчения

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение в Мелитополе
Автомобильное движение в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Народное ополчение начали формировать в Запорожской области, его главная задача - охрана общественного порядка и объектов жизнеобеспечения, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Подписал указ "О формировании народного ополчения Запорожской области". Считаю, что такое решение сегодня продиктовано временем", - сообщил Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, главные задачи подразделений народного ополчения – охрана общественного порядка и важных объектов жизнеобеспечения области, а также защита государственной собственности и имущества граждан.
"Добровольцы будут проходить службу в народном ополчении без отрыва от основного места работы. С ополченцами будут проводиться занятия на полигоне опытными инструкторами", - подчеркнул Балицкий. В ополчение могут вступать совершеннолетние граждане России и лица без гражданства.
В сентябре в Запорожской области по инициативе Балицкого был создан добровольческий батальон имени Судоплатова. В середине октября он приступил к боевому слаживанию на полигоне. Укомплектование батальона экипировкой осуществляется за счет региона.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьРоссияЕвгений БалицкийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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