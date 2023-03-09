https://ria.ru/20230309/opolchenie-1856702029.html
В Запорожской области начали формировать народное ополчение
В Запорожской области начали формировать народное ополчение - РИА Новости, 09.03.2023
В Запорожской области начали формировать народное ополчение
Народное ополчение начали формировать в Запорожской области, его главная задача - охрана общественного порядка и объектов жизнеобеспечения, сообщил врио... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:27
2023-03-09T11:27
2023-03-09T11:27
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
евгений балицкий
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Народное ополчение начали формировать в Запорожской области, его главная задача - охрана общественного порядка и объектов жизнеобеспечения, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. "Подписал указ "О формировании народного ополчения Запорожской области". Считаю, что такое решение сегодня продиктовано временем", - сообщил Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, главные задачи подразделений народного ополчения – охрана общественного порядка и важных объектов жизнеобеспечения области, а также защита государственной собственности и имущества граждан. "Добровольцы будут проходить службу в народном ополчении без отрыва от основного места работы. С ополченцами будут проводиться занятия на полигоне опытными инструкторами", - подчеркнул Балицкий. В ополчение могут вступать совершеннолетние граждане России и лица без гражданства. В сентябре в Запорожской области по инициативе Балицкого был создан добровольческий батальон имени Судоплатова. В середине октября он приступил к боевому слаживанию на полигоне. Укомплектование батальона экипировкой осуществляется за счет региона.
https://ria.ru/20230308/rogov-1856530539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, запорожская область, россия, евгений балицкий, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Запорожской области начали формировать народное ополчение
Врио запорожского губернатора Балицкий объявил о начале формирования народного ополчения