https://ria.ru/20230309/obstrel-1856844404.html

ВСУ выпустили по Донецку девять снарядов за полтора часа

ВСУ выпустили по Донецку девять снарядов за полтора часа - РИА Новости, 09.03.2023

ВСУ выпустили по Донецку девять снарядов за полтора часа

Украинские войска в четверг за полтора часа дважды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T18:15

2023-03-09T18:15

2023-03-09T18:15

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг за полтора часа дважды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.25 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17.50 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230309/shtraf-1856843712.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

россия

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины