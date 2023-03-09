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Журналисты телеканала "Таврия" попали под обстрел в Херсонской области - РИА Новости, 09.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:28 09.03.2023 (обновлено: 17:37 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/obstrel-1856828642.html
Журналисты телеканала "Таврия" попали под обстрел в Херсонской области
Журналисты телеканала "Таврия" попали под обстрел в Херсонской области - РИА Новости, 09.03.2023
Журналисты телеканала "Таврия" попали под обстрел в Херсонской области
Журналисты телеканала "Таврия" попали под обстрел в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале телекомпании. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T17:28
2023-03-09T17:37
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Журналисты телеканала "Таврия" попали под обстрел в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале телекомпании. "Корреспондент "Таврии" Ольга Тетеря и оператор Владислав Владимиров попали под обстрел ВСУ в Херсонской области. Наша съемочная группа готовила материал о работе гуманитарного центра. На данный момент известно, что группа успела уехать с места обстрела и не получила повреждений", - говорится в сообщении. По информации телеканала, огонь со стороны украинских войск велся целенаправленно по гражданскому населению. В здании не было военнослужащих. "В результате удара пострадало само здание, в котором работали журналисты", - подчеркнули в телекомпании.
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
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в мире, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Журналисты телеканала "Таврия" попали под обстрел в Херсонской области

Журналисты телеканала "Таврия" попали под украинский обстрел в Херсонской области

© Таврия. Новости Херсонской области/Telegram Журналисты телеканала "Таврия" попали под обстрел в Херсонской области
 Журналисты телеканала Таврия попали под обстрел в Херсонской области
© Таврия. Новости Херсонской области/Telegram
Журналисты телеканала "Таврия" попали под обстрел в Херсонской области
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Журналисты телеканала "Таврия" попали под обстрел в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале телекомпании.
"Корреспондент "Таврии" Ольга Тетеря и оператор Владислав Владимиров попали под обстрел ВСУ в Херсонской области. Наша съемочная группа готовила материал о работе гуманитарного центра. На данный момент известно, что группа успела уехать с места обстрела и не получила повреждений", - говорится в сообщении.
По информации телеканала, огонь со стороны украинских войск велся целенаправленно по гражданскому населению. В здании не было военнослужащих.
"В результате удара пострадало само здание, в котором работали журналисты", - подчеркнули в телекомпании.
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