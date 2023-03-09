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Журналисты телеканала "Таврия" попали под обстрел в Херсонской области

Журналисты телеканала "Таврия" попали под обстрел в Херсонской области - РИА Новости, 09.03.2023

Журналисты телеканала "Таврия" попали под обстрел в Херсонской области

Журналисты телеканала "Таврия" попали под обстрел в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале телекомпании. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T17:28

2023-03-09T17:28

2023-03-09T17:37

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Журналисты телеканала "Таврия" попали под обстрел в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале телекомпании. "Корреспондент "Таврии" Ольга Тетеря и оператор Владислав Владимиров попали под обстрел ВСУ в Херсонской области. Наша съемочная группа готовила материал о работе гуманитарного центра. На данный момент известно, что группа успела уехать с места обстрела и не получила повреждений", - говорится в сообщении. По информации телеканала, огонь со стороны украинских войск велся целенаправленно по гражданскому населению. В здании не было военнослужащих. "В результате удара пострадало само здание, в котором работали журналисты", - подчеркнули в телекомпании.

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

херсонская область

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в мире, херсонская область , вооруженные силы украины