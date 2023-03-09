https://ria.ru/20230309/obstrel-1856729453.html
ВСУ выпустили по Донецку еще три снаряда
ВСУ выпустили по Донецку еще три снаряда - РИА Новости, 09.03.2023
ВСУ выпустили по Донецку еще три снаряда
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка тремя снарядами калибром 155 миллиметров, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:51
2023-03-09T12:51
2023-03-09T12:51
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка тремя снарядами калибром 155 миллиметров, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230309/donetsk-1856728445.html
донецк
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили по Донецку еще три снаряда
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка тремя снарядами калибра 155 миллиметров