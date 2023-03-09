https://ria.ru/20230309/obstrel-1856729453.html

ВСУ выпустили по Донецку еще три снаряда

ВСУ выпустили по Донецку еще три снаряда - РИА Новости, 09.03.2023

ВСУ выпустили по Донецку еще три снаряда

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка тремя снарядами калибром 155 миллиметров, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T12:51

2023-03-09T12:51

2023-03-09T12:51

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка тремя снарядами калибром 155 миллиметров, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230309/donetsk-1856728445.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

россия

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины