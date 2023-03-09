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Белый дом запросил увеличение средств на оборону в 2024 году - РИА Новости, 09.03.2023
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20:13 09.03.2023 (обновлено: 20:27 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/oborona-1856870510.html
Белый дом запросил увеличение средств на оборону в 2024 году
Белый дом запросил увеличение средств на оборону в 2024 году - РИА Новости, 09.03.2023
Белый дом запросил увеличение средств на оборону в 2024 году
Проект бюджета США на оборону в 2024 финансовом году предполагает расходы на оборону в размере 842 миллиардов долларов, что на 3,2% больше предыдущего года,... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T20:13
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ХЬЮСТОН (США), 9 мар - РИА Новости. Проект бюджета США на оборону в 2024 финансовом году предполагает расходы на оборону в размере 842 миллиардов долларов, что на 3,2% больше предыдущего года, следует из опубликованного документа Белого дома."Бюджет требует 842 миллиарда долларов на 2024 год, что на 26 миллиардов долларов, или на 3,2%, больше по сравнению с уровнем 2023 года", - говорится в разделе, посвященном расходам американского министерства обороны.
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США
Белый дом запросил увеличение средств на оборону в 2024 году

Белый дом запросил 842 миллиарда долларов на оборону в 2024 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом
Белый дом - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ХЬЮСТОН (США), 9 мар - РИА Новости. Проект бюджета США на оборону в 2024 финансовом году предполагает расходы на оборону в размере 842 миллиардов долларов, что на 3,2% больше предыдущего года, следует из опубликованного документа Белого дома.
"Бюджет требует 842 миллиарда долларов на 2024 год, что на 26 миллиардов долларов, или на 3,2%, больше по сравнению с уровнем 2023 года", - говорится в разделе, посвященном расходам американского министерства обороны.
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
СМИ стало известно, в каком случае в США могут урезать оборонный бюджет
6 января, 22:41
 
США
 
 
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