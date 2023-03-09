https://ria.ru/20230309/oborona-1856870510.html

Белый дом запросил увеличение средств на оборону в 2024 году

Белый дом запросил увеличение средств на оборону в 2024 году - РИА Новости, 09.03.2023

Белый дом запросил увеличение средств на оборону в 2024 году

Проект бюджета США на оборону в 2024 финансовом году предполагает расходы на оборону в размере 842 миллиардов долларов, что на 3,2% больше предыдущего года,... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T20:13

2023-03-09T20:13

2023-03-09T20:27

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ХЬЮСТОН (США), 9 мар - РИА Новости. Проект бюджета США на оборону в 2024 финансовом году предполагает расходы на оборону в размере 842 миллиардов долларов, что на 3,2% больше предыдущего года, следует из опубликованного документа Белого дома."Бюджет требует 842 миллиарда долларов на 2024 год, что на 26 миллиардов долларов, или на 3,2%, больше по сравнению с уровнем 2023 года", - говорится в разделе, посвященном расходам американского министерства обороны.

https://ria.ru/20230106/byudzhet-1843316348.html

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