https://ria.ru/20230309/nizhnevartovsk-1856686590.html
Против жителя Нижневартовска, взявшего ребенка в заложники, возбудили дело
Против жителя Нижневартовска, взявшего ребенка в заложники, возбудили дело - РИА Новости, 09.03.2023
Против жителя Нижневартовска, взявшего ребенка в заложники, возбудили дело
Уголовное дело о незаконном лишении свободы ребенка и о посягательстве на жизнь правоохранителя завели по факту инцидента с неадекватным мужчиной и его сыном в... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:30
2023-03-09T10:30
2023-03-09T10:38
происшествия
нижневартовск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Уголовное дело о незаконном лишении свободы ребенка и о посягательстве на жизнь правоохранителя завели по факту инцидента с неадекватным мужчиной и его сыном в Нижневартовске, сообщает СУСК по региону. По данным полиции, утром в четверг мужчина "в неадекватном состоянии" заперся в квартире с ребенком и начал угрожать самоубийством. При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС он выстрелил с балкона в воздух, но по итогам переговоров все-таки сдался и отпустил мальчика. Как уточнила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка по региону Людмила Низамова, это отец и сын. "По факту произошедшего следственным отделом по городу Нижневартовск возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего) и статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в релизе СУСК.
https://ria.ru/20230309/rebenok-1856674668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижневартовск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижневартовск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Против жителя Нижневартовска, взявшего ребенка в заложники, возбудили дело
Против жителя Нижневартовска, взявшего ребенка в заложники, возбудили дело по двум статьям