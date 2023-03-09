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Против жителя Нижневартовска, взявшего ребенка в заложники, возбудили дело - РИА Новости, 09.03.2023
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10:30 09.03.2023 (обновлено: 10:38 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/nizhnevartovsk-1856686590.html
Против жителя Нижневартовска, взявшего ребенка в заложники, возбудили дело
Против жителя Нижневартовска, взявшего ребенка в заложники, возбудили дело - РИА Новости, 09.03.2023
Против жителя Нижневартовска, взявшего ребенка в заложники, возбудили дело
Уголовное дело о незаконном лишении свободы ребенка и о посягательстве на жизнь правоохранителя завели по факту инцидента с неадекватным мужчиной и его сыном в... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:30
2023-03-09T10:38
происшествия
нижневартовск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Уголовное дело о незаконном лишении свободы ребенка и о посягательстве на жизнь правоохранителя завели по факту инцидента с неадекватным мужчиной и его сыном в Нижневартовске, сообщает СУСК по региону. По данным полиции, утром в четверг мужчина "в неадекватном состоянии" заперся в квартире с ребенком и начал угрожать самоубийством. При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС он выстрелил с балкона в воздух, но по итогам переговоров все-таки сдался и отпустил мальчика. Как уточнила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка по региону Людмила Низамова, это отец и сын. "По факту произошедшего следственным отделом по городу Нижневартовск возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего) и статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в релизе СУСК.
https://ria.ru/20230309/rebenok-1856674668.html
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происшествия, нижневартовск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижневартовск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Против жителя Нижневартовска, взявшего ребенка в заложники, возбудили дело

Против жителя Нижневартовска, взявшего ребенка в заложники, возбудили дело по двум статьям

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Уголовное дело о незаконном лишении свободы ребенка и о посягательстве на жизнь правоохранителя завели по факту инцидента с неадекватным мужчиной и его сыном в Нижневартовске, сообщает СУСК по региону.
По данным полиции, утром в четверг мужчина "в неадекватном состоянии" заперся в квартире с ребенком и начал угрожать самоубийством. При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС он выстрелил с балкона в воздух, но по итогам переговоров все-таки сдался и отпустил мальчика. Как уточнила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка по региону Людмила Низамова, это отец и сын.
"По факту произошедшего следственным отделом по городу Нижневартовск возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего) и статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в релизе СУСК.
Сотрудники полиции возле жилого дома в Нижневартовске, где вооруженный мужчина удерживает ребенка - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Ребенка, которого удерживал мужчина в Нижневартовске, освободили
09:32
 
ПроисшествияНижневартовскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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