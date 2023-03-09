https://ria.ru/20230309/nizhnevartovsk-1856686590.html

Против жителя Нижневартовска, взявшего ребенка в заложники, возбудили дело

Против жителя Нижневартовска, взявшего ребенка в заложники, возбудили дело - РИА Новости, 09.03.2023

Против жителя Нижневартовска, взявшего ребенка в заложники, возбудили дело

Уголовное дело о незаконном лишении свободы ребенка и о посягательстве на жизнь правоохранителя завели по факту инцидента с неадекватным мужчиной и его сыном в... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T10:30

2023-03-09T10:30

2023-03-09T10:38

происшествия

нижневартовск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Уголовное дело о незаконном лишении свободы ребенка и о посягательстве на жизнь правоохранителя завели по факту инцидента с неадекватным мужчиной и его сыном в Нижневартовске, сообщает СУСК по региону. По данным полиции, утром в четверг мужчина "в неадекватном состоянии" заперся в квартире с ребенком и начал угрожать самоубийством. При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС он выстрелил с балкона в воздух, но по итогам переговоров все-таки сдался и отпустил мальчика. Как уточнила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка по региону Людмила Низамова, это отец и сын. "По факту произошедшего следственным отделом по городу Нижневартовск возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего) и статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в релизе СУСК.

https://ria.ru/20230309/rebenok-1856674668.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, нижневартовск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)