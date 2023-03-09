https://ria.ru/20230309/nizhnevartovsk-1856664524.html

В Нижневартовске вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире

В Нижневартовске вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире - РИА Новости, 09.03.2023

В Нижневартовске вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире

Вооруженный мужчина удерживает ребенка в девятиэтажном жилом доме в Нижневартовске, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Ханты-Мансийскому... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T07:58

2023-03-09T07:58

2023-03-09T09:44

нижневартовск

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар — РИА Новости. Вооруженный мужчина удерживает ребенка в девятиэтажном жилом доме в Нижневартовске, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.Жильцов дома эвакуировали, в ближайшей школе для них организовали пункт временного размещения, сообщили в мэрии.Прилегающую к девятиэтажке территорию оцепили. На месте работают полиция и оперативные службы.Также в Нижневартовск собираются вылетать губернатор Югры Наталья Комарова, главный федеральный инспектор Александр Постников, начальник управления Росгвардии Евгений Симаков и начальник управления МВД Дамир Сатретдинов.

https://ria.ru/20230217/magazin-1852804565.html

нижневартовск

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нижневартовск, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)