https://ria.ru/20230309/nizhnevartovsk-1856664524.html
В Нижневартовске вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире
В Нижневартовске вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире - РИА Новости, 09.03.2023
В Нижневартовске вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире
Вооруженный мужчина удерживает ребенка в девятиэтажном жилом доме в Нижневартовске, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Ханты-Мансийскому... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T07:58
2023-03-09T07:58
2023-03-09T09:44
нижневартовск
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар — РИА Новости. Вооруженный мужчина удерживает ребенка в девятиэтажном жилом доме в Нижневартовске, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.Жильцов дома эвакуировали, в ближайшей школе для них организовали пункт временного размещения, сообщили в мэрии.Прилегающую к девятиэтажке территорию оцепили. На месте работают полиция и оперативные службы.Также в Нижневартовск собираются вылетать губернатор Югры Наталья Комарова, главный федеральный инспектор Александр Постников, начальник управления Росгвардии Евгений Симаков и начальник управления МВД Дамир Сатретдинов.
https://ria.ru/20230217/magazin-1852804565.html
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нижневартовск, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Нижневартовск, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижневартовске вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире
УМВД по Югре: в Нижневартовске вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире