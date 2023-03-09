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В Нижневартовске вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире - РИА Новости, 09.03.2023
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07:58 09.03.2023 (обновлено: 09:44 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/nizhnevartovsk-1856664524.html
В Нижневартовске вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире
В Нижневартовске вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире - РИА Новости, 09.03.2023
В Нижневартовске вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире
Вооруженный мужчина удерживает ребенка в девятиэтажном жилом доме в Нижневартовске, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Ханты-Мансийскому... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T07:58
2023-03-09T09:44
нижневартовск
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар — РИА Новости. Вооруженный мужчина удерживает ребенка в девятиэтажном жилом доме в Нижневартовске, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.Жильцов дома эвакуировали, в ближайшей школе для них организовали пункт временного размещения, сообщили в мэрии.Прилегающую к девятиэтажке территорию оцепили. На месте работают полиция и оперативные службы.Также в Нижневартовск собираются вылетать губернатор Югры Наталья Комарова, главный федеральный инспектор Александр Постников, начальник управления Росгвардии Евгений Симаков и начальник управления МВД Дамир Сатретдинов.
https://ria.ru/20230217/magazin-1852804565.html
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нижневартовск, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Нижневартовск, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижневартовске вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире

УМВД по Югре: в Нижневартовске вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире

© Фото : пресс-служба администрации НижневартовскаСотрудники полиции возле жилого дома в Нижневартовске, где вооруженный мужчина удерживает ребенка
Сотрудники полиции возле жилого дома в Нижневартовске, где вооруженный мужчина удерживает ребенка - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Фото : пресс-служба администрации Нижневартовска
Сотрудники полиции возле жилого дома в Нижневартовске, где вооруженный мужчина удерживает ребенка
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар — РИА Новости. Вооруженный мужчина удерживает ребенка в девятиэтажном жилом доме в Нижневартовске, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.
«
"Поступило сообщение от женщины о том, что ее муж находится в неадекватном состоянии и угрожает самоубийством. При этом он заперся с ребенком в квартире, дверь никому не открывает. При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС произвел выстрел с балкона в воздух", — сказали в ведомстве.
Жильцов дома эвакуировали, в ближайшей школе для них организовали пункт временного размещения, сообщили в мэрии.
Прилегающую к девятиэтажке территорию оцепили. На месте работают полиция и оперативные службы.
Также в Нижневартовск собираются вылетать губернатор Югры Наталья Комарова, главный федеральный инспектор Александр Постников, начальник управления Росгвардии Евгений Симаков и начальник управления МВД Дамир Сатретдинов.
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НижневартовскПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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