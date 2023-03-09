https://ria.ru/20230309/nepogoda-1856662045.html

Почти 2,5 тысячи жителей Красноярского края остались без электроэнергии

Почти 2,5 тысячи жителей Красноярского края остались без электроэнергии - РИА Новости, 09.03.2023

Почти 2,5 тысячи жителей Красноярского края остались без электроэнергии

Почти 2,5 тысячи жителей пяти муниципальных образований Красноярского края остались без электричества из-за сильного ветра с порывами до 20-25 метров в секунду, РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T07:14

2023-03-09T07:14

2023-03-09T07:14

происшествия

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

боготольский район

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КРАСНОЯРСК, 9 мар - РИА Новости. Почти 2,5 тысячи жителей пяти муниципальных образований Красноярского края остались без электричества из-за сильного ветра с порывами до 20-25 метров в секунду, сообщает региональный главк МЧС. По его данным, поздно вечером в среду от оперативных дежурных ЕДДС муниципальных образований поступили сообщения что в результате прохождения опасных метеоявлений по территории Красноярского края произошли отключения в пяти муниципальных образованиях (Ачинский, Минусинский, Шарыповский, Емельяновский, Боготольский районы) в 19 населенных пунктах с населением 12 тысяч 355 человек. "По состоянию на 09.03.2023 остаются отключения в 5 (Ирбейский, Емельяновский, Березовский, Рыбинский Новоселовский районов) муниципальных образованиях в 14 населенных пунктах 1140 домов, с населением 2405 человек. Планируемое время завершения аварийно – восстановительных работ 14.00 (10.00 мск)", - говорится в сообщении. По данным Гидрометцентра, 9 марта ночью в центральных и южных районах края был сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду, метель, на дорогах гололедица.

https://ria.ru/20230308/sibir-1856525817.html

красноярский край

боготольский район

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происшествия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, боготольский район