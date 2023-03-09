СМИ: Швеция и Финляндия не выполнили обязательства по членству в НАТО
Anadolu: Швеция и Финляндия не выполнили обязательства перед Турцией по членству в НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
АНКАРА, 9 мар – РИА Новости. Ситуация с заявками Швеции и Финляндии в НАТО отличается от заявлений представителей альянса, обязательства, взятые странами перед Анкарой, не выполнены, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники.
Трехсторонняя встреча представителей Швеции, Финляндии и Турции пройдет в четверг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Она будет посвящена обсуждению вопросов ратификации заявок Швеции и Финляндии для завершения процедуры вступления в НАТО. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. Ратификация заявок парламентами всех тридцати членов НАТО необходима для завершения процедуры присоединения к альянсу.
"В Брюсселе состоится детальный обмен мнениями по выполнению Хельсинки и Стокгольмом обязательств, взятых на полях последнего саммита НАТО в Мадриде. Ситуация отличается от утверждений представителей альянса. Обязательства в основе своей не выполнены. Турция ожидает от двух скандинавских стран конкретных шагов", - приводит агентство слова источника.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО вновь был заблокирован Турцией в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Анкарой.
Генсек НАТО на встрече глав минобороны стран альянса 14-15 февраля заявлял, что рекомендовал бы Турции ратифицировать заявки Швеции и Финляндии одновременно, но все же не считает принципиальным их совместное вступление. По его мнению, главное, - это присоединение этих стран к НАТО и усиление с их помощью коллективной обороны и безопасности.