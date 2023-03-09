https://ria.ru/20230309/moskva-1856682790.html

Овчинский: московские компании представили кондитерскую продукцию в ОАЭ

Овчинский: московские компании представили кондитерскую продукцию в ОАЭ - РИА Новости, 09.03.2023

Овчинский: московские компании представили кондитерскую продукцию в ОАЭ

Московские производители хлебобулочных и кондитерских изделий представили свою продукцию потенциальным клиентам из стран Ближнего Востока в ходе организованной... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T10:13

2023-03-09T10:13

2023-03-09T10:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

оаэ

иран

ближний восток

владислав овчинский

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Московские производители хлебобулочных и кондитерских изделий представили свою продукцию потенциальным клиентам из стран Ближнего Востока в ходе организованной Центром "Моспром" бизнес-миссии в ОАЭ, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Пищевая продукция столичных компаний пользуется популярностью в странах Ближнего Востока. Видя заинтересованность арабских партнеров, Центр "Моспром" в феврале организовал бизнес-миссию в Дубай. Производители хлебобулочных и кондитерских изделий в течение трех дней провели более 70 встреч с потенциальными партнерами", - отметил глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что в ходе бизнес-миссии прошли встречи с онлайн-магазинами и сервисами доставки продуктов, поставщиками ингредиентов для пищевой промышленности и другими крупными партнерами отрасли. В результате, большой спрос на столичную пищевую продукцию наблюдался со стороны ОАЭ, Бахрейна, Катара, Саудовской Аравии и Кувейта, а также Ирана и Пакистана.В частности, байеры из Ирана проявили особый интерес к продукции холдинга "Коломенский". "Участие в бизнес-миссии прошло очень продуктивно. Понятны потребности рынка и какую продукцию наша компания может предложить. Проведено более десятка переговоров с представителями стран Персидского залива: ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Ирана, Палестины", – рассказал директор по экспорту холдинга "Коломенский" Артур Зубарев.Также в рамках байерской программы участники бизнес-миссии посетили крупнейшую выставку пищевой промышленности GULFOOD 2023, где провели встречи с потенциальными контрагентами.

https://ria.ru/20230309/moskva-1856665292.html

https://ria.ru/20230308/investportal-1856553650.html

оаэ

иран

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, оаэ, иран, ближний восток, владислав овчинский