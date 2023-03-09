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Овчинский: московские компании представили кондитерскую продукцию в ОАЭ - РИА Новости, 09.03.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:13 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/moskva-1856682790.html
Овчинский: московские компании представили кондитерскую продукцию в ОАЭ
Овчинский: московские компании представили кондитерскую продукцию в ОАЭ - РИА Новости, 09.03.2023
Овчинский: московские компании представили кондитерскую продукцию в ОАЭ
Московские производители хлебобулочных и кондитерских изделий представили свою продукцию потенциальным клиентам из стран Ближнего Востока в ходе организованной... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:13
2023-03-09T10:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
оаэ
иран
ближний восток
владислав овчинский
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Московские производители хлебобулочных и кондитерских изделий представили свою продукцию потенциальным клиентам из стран Ближнего Востока в ходе организованной Центром "Моспром" бизнес-миссии в ОАЭ, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Пищевая продукция столичных компаний пользуется популярностью в странах Ближнего Востока. Видя заинтересованность арабских партнеров, Центр "Моспром" в феврале организовал бизнес-миссию в Дубай. Производители хлебобулочных и кондитерских изделий в течение трех дней провели более 70 встреч с потенциальными партнерами", - отметил глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что в ходе бизнес-миссии прошли встречи с онлайн-магазинами и сервисами доставки продуктов, поставщиками ингредиентов для пищевой промышленности и другими крупными партнерами отрасли. В результате, большой спрос на столичную пищевую продукцию наблюдался со стороны ОАЭ, Бахрейна, Катара, Саудовской Аравии и Кувейта, а также Ирана и Пакистана.В частности, байеры из Ирана проявили особый интерес к продукции холдинга "Коломенский". "Участие в бизнес-миссии прошло очень продуктивно. Понятны потребности рынка и какую продукцию наша компания может предложить. Проведено более десятка переговоров с представителями стран Персидского залива: ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Ирана, Палестины", – рассказал директор по экспорту холдинга "Коломенский" Артур Зубарев.Также в рамках байерской программы участники бизнес-миссии посетили крупнейшую выставку пищевой промышленности GULFOOD 2023, где провели встречи с потенциальными контрагентами.
https://ria.ru/20230309/moskva-1856665292.html
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экономика, оаэ, иран, ближний восток, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, ОАЭ, Иран, Ближний Восток, Владислав Овчинский

Овчинский: московские компании представили кондитерскую продукцию в ОАЭ

© Фото : пресс-служба ДИПП Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Московские производители хлебобулочных и кондитерских изделий представили свою продукцию потенциальным клиентам из стран Ближнего Востока в ходе организованной Центром "Моспром" бизнес-миссии в ОАЭ, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Пищевая продукция столичных компаний пользуется популярностью в странах Ближнего Востока. Видя заинтересованность арабских партнеров, Центр "Моспром" в феврале организовал бизнес-миссию в Дубай. Производители хлебобулочных и кондитерских изделий в течение трех дней провели более 70 встреч с потенциальными партнерами", - отметил глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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Он добавил, что в ходе бизнес-миссии прошли встречи с онлайн-магазинами и сервисами доставки продуктов, поставщиками ингредиентов для пищевой промышленности и другими крупными партнерами отрасли. В результате, большой спрос на столичную пищевую продукцию наблюдался со стороны ОАЭ, Бахрейна, Катара, Саудовской Аравии и Кувейта, а также Ирана и Пакистана.
В частности, байеры из Ирана проявили особый интерес к продукции холдинга "Коломенский". "Участие в бизнес-миссии прошло очень продуктивно. Понятны потребности рынка и какую продукцию наша компания может предложить. Проведено более десятка переговоров с представителями стран Персидского залива: ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Ирана, Палестины", – рассказал директор по экспорту холдинга "Коломенский" Артур Зубарев.
Также в рамках байерской программы участники бизнес-миссии посетили крупнейшую выставку пищевой промышленности GULFOOD 2023, где провели встречи с потенциальными контрагентами.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаОАЭИранБлижний ВостокВладислав Овчинский
 
 
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