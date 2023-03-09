https://ria.ru/20230309/moskva-1856678236.html

Территорию возле станции БКЛ "Зюзино" в Москве благоустроят в 2023 году

Территорию возле станции БКЛ "Зюзино" в Москве благоустроят в 2023 году - РИА Новости, 09.03.2023

Территорию возле станции БКЛ "Зюзино" в Москве благоустроят в 2023 году

Благоустройство территории возле станции БКЛ "Зюзино" в Москве полностью завершат в июне 2023 года, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T09:49

2023-03-09T09:49

2023-03-09T09:49

москва

каховка

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Благоустройство территории возле станции БКЛ "Зюзино" в Москве полностью завершат в июне 2023 года, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. "Специалисты комплекса городского хозяйства полностью завершат благоустройство территории возле станции Большой кольцевой линии метро "Зюзино" на юго-западе столицы в июне 2023 года", - рассказали в пресс-службе. В свою очередь, Бирюков отметил, что в 2020-2021 годах были проведены работы первого этапа по улучшению пешеходной и транспортной доступности данной станции, тогда привели в порядок улицы Каховка и часть Перекопской. "На втором этапе в зону благоустройства вошли улицы Матушкина и Херсонская. Основная задача - сделать пространство комфортным и функциональным для местных жителей и тех, кто приезжает в этот район на работу или учебу", - пояснил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в настоящее время выполнено 75% работ второго этапа. Воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию общей протяженностью порядка 8,5 тысячи метров, проложили более 250 метров дополнительной водосточной сети. Заммэра добавил, что на пересечении улиц Болотниковской и Херсонской запланировано переустройство светофора, установка дорожных знаков в соответствии с новой транспортной схемой. Между улицами Херсонской и Матушкина будет организована удобная парковочная зона. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в ходе благоустройства на прилегающей к станции БКЛ "Зюзино" территории разобьют более 12,5 тысячи квадратных метров газона.

https://ria.ru/20230307/blagoustroystvo-1856429414.html

https://ria.ru/20230306/blagoustroystvo-1856108694.html

москва

каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, каховка, городское хозяйство москвы, петр бирюков