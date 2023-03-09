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Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы создал программу видео-конференц-связи - РИА Новости, 09.03.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
08:09 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/moskva-1856665292.html
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы создал программу видео-конференц-связи
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы создал программу видео-конференц-связи - РИА Новости, 09.03.2023
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы создал программу видео-конференц-связи
Программу для видео-конференц-связи, заменяющую зарубежные аналоги, разработал и зарегистрировал резидент особой экономической зоны "Технополис Москва", сообщил РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T08:09
2023-03-09T08:09
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
владислав овчинский
геннадий дегтев
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Программу для видео-конференц-связи, заменяющую зарубежные аналоги, разработал и зарегистрировал резидент особой экономической зоны "Технополис Москва", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что столичные компании уверенно реализуют полный цикл отечественного производства цифровых продуктов – от создания и пилотирования технологии до конечного внедрения."Так, сервер и видеотерминал защищенной видео-конференц-связи производства научно-технического центра "ХайТэк" были включены в единый Реестр российского ПО. Инвестиции компании – резидента ОЭЗ "Технополис Москва" в создание систем видео-конференц-связи составили свыше 40 миллионов рублей", – сказал глава ведомства, которого цитирует пресс-служба ДИПП.Уточняется, что разработанный в НТЦ "ХайТэк" программный сервер обеспечивает видео-конференц-связь между географически удаленными пользователями и способен заменить популярные зарубежные аналоги. Видеотерминал, поставляемый как в виде аппаратно-программного комплекса, так и в виде отдельного ПО, внедряется в ИТ-инфраструктуру организации и обеспечивает стабильность и непрерывность видеосвязи."Разработки компании призваны заменить зарубежные платформы и терминалы для видео-конференц-связи. Это необходимо для обеспечения технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры, а также соблюдения базовых принципов национальной безопасности", – сказал генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев.
https://ria.ru/20230308/investportal-1856553650.html
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экономика, технологии, владислав овчинский, геннадий дегтев
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Владислав Овчинский, Геннадий Дегтев

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы создал программу видео-конференц-связи

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРуководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Программу для видео-конференц-связи, заменяющую зарубежные аналоги, разработал и зарегистрировал резидент особой экономической зоны "Технополис Москва", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он отметил, что столичные компании уверенно реализуют полный цикл отечественного производства цифровых продуктов – от создания и пилотирования технологии до конечного внедрения.
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"Так, сервер и видеотерминал защищенной видео-конференц-связи производства научно-технического центра "ХайТэк" были включены в единый Реестр российского ПО. Инвестиции компании – резидента ОЭЗ "Технополис Москва" в создание систем видео-конференц-связи составили свыше 40 миллионов рублей", – сказал глава ведомства, которого цитирует пресс-служба ДИПП.
Уточняется, что разработанный в НТЦ "ХайТэк" программный сервер обеспечивает видео-конференц-связь между географически удаленными пользователями и способен заменить популярные зарубежные аналоги. Видеотерминал, поставляемый как в виде аппаратно-программного комплекса, так и в виде отдельного ПО, внедряется в ИТ-инфраструктуру организации и обеспечивает стабильность и непрерывность видеосвязи.
"Разработки компании призваны заменить зарубежные платформы и терминалы для видео-конференц-связи. Это необходимо для обеспечения технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры, а также соблюдения базовых принципов национальной безопасности", – сказал генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаТехнологииВладислав ОвчинскийГеннадий Дегтев
 
 
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