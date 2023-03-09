https://ria.ru/20230309/moskva-1856665292.html

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы создал программу видео-конференц-связи

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы создал программу видео-конференц-связи - РИА Новости, 09.03.2023

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы создал программу видео-конференц-связи

Программу для видео-конференц-связи, заменяющую зарубежные аналоги, разработал и зарегистрировал резидент особой экономической зоны "Технополис Москва", сообщил РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T08:09

2023-03-09T08:09

2023-03-09T08:09

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

владислав овчинский

геннадий дегтев

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Программу для видео-конференц-связи, заменяющую зарубежные аналоги, разработал и зарегистрировал резидент особой экономической зоны "Технополис Москва", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что столичные компании уверенно реализуют полный цикл отечественного производства цифровых продуктов – от создания и пилотирования технологии до конечного внедрения."Так, сервер и видеотерминал защищенной видео-конференц-связи производства научно-технического центра "ХайТэк" были включены в единый Реестр российского ПО. Инвестиции компании – резидента ОЭЗ "Технополис Москва" в создание систем видео-конференц-связи составили свыше 40 миллионов рублей", – сказал глава ведомства, которого цитирует пресс-служба ДИПП.Уточняется, что разработанный в НТЦ "ХайТэк" программный сервер обеспечивает видео-конференц-связь между географически удаленными пользователями и способен заменить популярные зарубежные аналоги. Видеотерминал, поставляемый как в виде аппаратно-программного комплекса, так и в виде отдельного ПО, внедряется в ИТ-инфраструктуру организации и обеспечивает стабильность и непрерывность видеосвязи."Разработки компании призваны заменить зарубежные платформы и терминалы для видео-конференц-связи. Это необходимо для обеспечения технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры, а также соблюдения базовых принципов национальной безопасности", – сказал генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев.

https://ria.ru/20230308/investportal-1856553650.html

https://ria.ru/20230304/moskva-1855800496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, владислав овчинский, геннадий дегтев