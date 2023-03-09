https://ria.ru/20230309/moshenniki-1856863610.html

Кубанские мошенники похитили 740 тысяч рублей, выдав себя за британца

Кубанские мошенники похитили 740 тысяч рублей, выдав себя за британца - РИА Новости, 09.03.2023

Кубанские мошенники похитили 740 тысяч рублей, выдав себя за британца

Двое обвиняемых на Кубани ответят перед судом по факту мошенничества, мужчины представились в соцсети музыкантом из Великобритании, попросили в займ 740 тысяч... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T19:42

2023-03-09T19:42

2023-03-09T19:42

происшествия

москва

великобритания

россия

краснодарский край

мошенничество

мошенники

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КРАСНОДАР, 9 мар - РИА Новости. Двое обвиняемых на Кубани ответят перед судом по факту мошенничества, мужчины представились в соцсети музыкантом из Великобритании, попросили в займ 740 тысяч рублей и уехали с деньгами в Москву, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По данным следствия, в одной из социальных сетей обвиняемые 27 и 31 лет познакомились с женщиной и представились ей британским музыкантом. В переписке мужчины попросили финансовую помощь и убедили женщину перевести им на банковский счет более 740 тысяч рублей. Фигуранты обещали вернуть деньги с процентами, но перестали выходить на связь. Отмечается, что полицейские задержали злоумышленников в Москве. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230309/afera-1856716794.html

москва

великобритания

россия

краснодарский край

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происшествия, москва, великобритания, россия, краснодарский край, мошенничество, мошенники