https://ria.ru/20230309/moshenniki-1856863610.html
Кубанские мошенники похитили 740 тысяч рублей, выдав себя за британца
Кубанские мошенники похитили 740 тысяч рублей, выдав себя за британца - РИА Новости, 09.03.2023
Кубанские мошенники похитили 740 тысяч рублей, выдав себя за британца
Двое обвиняемых на Кубани ответят перед судом по факту мошенничества, мужчины представились в соцсети музыкантом из Великобритании, попросили в займ 740 тысяч... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T19:42
2023-03-09T19:42
2023-03-09T19:42
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КРАСНОДАР, 9 мар - РИА Новости. Двое обвиняемых на Кубани ответят перед судом по факту мошенничества, мужчины представились в соцсети музыкантом из Великобритании, попросили в займ 740 тысяч рублей и уехали с деньгами в Москву, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По данным следствия, в одной из социальных сетей обвиняемые 27 и 31 лет познакомились с женщиной и представились ей британским музыкантом. В переписке мужчины попросили финансовую помощь и убедили женщину перевести им на банковский счет более 740 тысяч рублей. Фигуранты обещали вернуть деньги с процентами, но перестали выходить на связь. Отмечается, что полицейские задержали злоумышленников в Москве. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230309/afera-1856716794.html
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происшествия, москва, великобритания, россия, краснодарский край, мошенничество, мошенники
Происшествия, Москва, Великобритания, Россия, Краснодарский край, Мошенничество, мошенники
Кубанские мошенники похитили 740 тысяч рублей, выдав себя за британца
Кубанские мошенники обманули женщину на 740 тысяч рублей, представившись музыкантом