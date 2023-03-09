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Липецкие пчеловоды в 2022 году собрали больше 700 тонн меда - РИА Новости, 09.03.2023
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Липецкая область
 
16:47 09.03.2023 (обновлено: 17:00 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/med-1856812975.html
Липецкие пчеловоды в 2022 году собрали больше 700 тонн меда
Липецкие пчеловоды в 2022 году собрали больше 700 тонн меда - РИА Новости, 09.03.2023
Липецкие пчеловоды в 2022 году собрали больше 700 тонн меда
По итогам прошлого года пчеловоды Липецкой области собрали 700 тонн мёда, что на 56 тонн больше, чем годом ранее, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:47
2023-03-09T17:00
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 9 мар – РИА Новости. По итогам прошлого года пчеловоды Липецкой области собрали 700 тонн мёда, что на 56 тонн больше, чем годом ранее, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что в настоящее время в области насчитывается 2,3 тысячи пчеловодных хозяйств, где содержится 32,7 тысячи пчелосемей. Вся работа с ними систематизирована.По словам Артамонова, на официальном сайте регионального управления сельского хозяйства размещен реестр пчеловодов области с указанием количества и месторасположения пасек. Благодаря взаимодействию аграриев и пчеловодов в 2020-2022 годах в Липецкой области не зафиксировано случаев массового отравления пчёл пестицидами. Кроме этого, создана цифровая информационная группа "Оповещение пчеловодов Липецкой области", а также другие ресурсы, где пчеловоды получают всю оперативную информацию о препаратах, дате, времени, месте проведения обработок посевов."В Липецкой области уделяется большое внимание всем отраслям АПК и оказывается необходимая поддержка. Продукция наших пчеловодов отличается хорошим качеством и пользуется спросом, в том числе за пределами региона", – подчеркнул Артамонов.
https://radiosputnik.ria.ru/20221229/med-1839727355.html
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игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область

Липецкие пчеловоды в 2022 году собрали больше 700 тонн меда

© РИА Новости / Сергей АверинПчелы на пасеке
Пчелы на пасеке - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 9 мар – РИА Новости. По итогам прошлого года пчеловоды Липецкой области собрали 700 тонн мёда, что на 56 тонн больше, чем годом ранее, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что в настоящее время в области насчитывается 2,3 тысячи пчеловодных хозяйств, где содержится 32,7 тысячи пчелосемей. Вся работа с ними систематизирована.
По словам Артамонова, на официальном сайте регионального управления сельского хозяйства размещен реестр пчеловодов области с указанием количества и месторасположения пасек. Благодаря взаимодействию аграриев и пчеловодов в 2020-2022 годах в Липецкой области не зафиксировано случаев массового отравления пчёл пестицидами. Кроме этого, создана цифровая информационная группа "Оповещение пчеловодов Липецкой области", а также другие ресурсы, где пчеловоды получают всю оперативную информацию о препаратах, дате, времени, месте проведения обработок посевов.
"В Липецкой области уделяется большое внимание всем отраслям АПК и оказывается необходимая поддержка. Продукция наших пчеловодов отличается хорошим качеством и пользуется спросом, в том числе за пределами региона", – подчеркнул Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
 
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