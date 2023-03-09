https://ria.ru/20230309/mebel-1856708338.html

Производство мебели откроют в подмосковных Мытищах

Производство мебели откроют в подмосковных Мытищах - РИА Новости, 09.03.2023

Производство мебели откроют в подмосковных Мытищах

Производство мебели для дома и офисов откроют в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T11:53

2023-03-09T11:53

2023-03-09T11:54

новости подмосковья

мытищи

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Производство мебели для дома и офисов откроют в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.Фабрика расположится на Олимпийском проспекте в Мытищах. Объем инвестиций составит 35 миллионов рублей, а производственная площадь объекта превысит 1 тысячу квадратных метров."Производственная зона будет разделена антресолью с административно-бытовым комплексом, где оборудуют офисные помещения. Мебельную мануфактуру оснастят специальным оборудованием: фрезерно-копировальными, форматно-раскроечными и сверлильно-присадочными станками. Реализация проекта создаст 14 рабочих мест", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221202/proizvodstvo-1835839899.html

мытищи

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мытищи, московская область (подмосковье)