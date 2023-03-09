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Производство мебели откроют в подмосковных Мытищах - РИА Новости, 09.03.2023
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11:53 09.03.2023 (обновлено: 11:54 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/mebel-1856708338.html
Производство мебели откроют в подмосковных Мытищах
Производство мебели откроют в подмосковных Мытищах - РИА Новости, 09.03.2023
Производство мебели откроют в подмосковных Мытищах
Производство мебели для дома и офисов откроют в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:53
2023-03-09T11:54
новости подмосковья
мытищи
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Производство мебели для дома и офисов откроют в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.Фабрика расположится на Олимпийском проспекте в Мытищах. Объем инвестиций составит 35 миллионов рублей, а производственная площадь объекта превысит 1 тысячу квадратных метров."Производственная зона будет разделена антресолью с административно-бытовым комплексом, где оборудуют офисные помещения. Мебельную мануфактуру оснастят специальным оборудованием: фрезерно-копировальными, форматно-раскроечными и сверлильно-присадочными станками. Реализация проекта создаст 14 рабочих мест", - говорится в сообщении.
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мытищи, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Мытищи, Московская область (Подмосковье)

Производство мебели откроют в подмосковных Мытищах

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство мебели
Производство мебели - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Производство мебели для дома и офисов откроют в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.
Фабрика расположится на Олимпийском проспекте в Мытищах. Объем инвестиций составит 35 миллионов рублей, а производственная площадь объекта превысит 1 тысячу квадратных метров.
"Производственная зона будет разделена антресолью с административно-бытовым комплексом, где оборудуют офисные помещения. Мебельную мануфактуру оснастят специальным оборудованием: фрезерно-копировальными, форматно-раскроечными и сверлильно-присадочными станками. Реализация проекта создаст 14 рабочих мест", - говорится в сообщении.
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