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Лавров: устроители теракта на "Северных потоках" должны быть наказаны - РИА Новости, 09.03.2023
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13:48 09.03.2023 (обновлено: 14:15 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/lavrov-1856752094.html
Лавров: устроители теракта на "Северных потоках" должны быть наказаны
Лавров: устроители теракта на "Северных потоках" должны быть наказаны - РИА Новости, 09.03.2023
Лавров: устроители теракта на "Северных потоках" должны быть наказаны
Генсек ООН Антониу Гутерреш и его секретариат "отлынивают" от комментариев по поводу необходимости беспристрастного расследования взрывов на "Северных потоках", РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:48
2023-03-09T14:15
сергей лавров
в мире
россия
антониу гутерреш
оон
северный поток
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш и его секретариат "отлынивают" от комментариев по поводу необходимости беспристрастного расследования взрывов на "Северных потоках", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что в ситуации с расследованием терактов на "Северных потоках", которая как раз требует активного интереса и вовлеченности, со стороны секретариата ООН "наблюдается полная пассивность и отстраненность"."И генеральный секретарь, и его сотрудники всячески отлынивают от реакции на эти вопросы. Мы внесли в Совет Безопасности резолюцию с просьбой к секретариату ООН организовать беспристрастное расследование. Думаю, что те вопиющие факты, которые сегодня имеются в публичной сфере, и та реакция, позорная реакция в западных СМИ на эти факты, которые в последние дни прозвучала, конечно же, не останутся без внимания", - сказал Лавров журналистам.Он отметил, что любой добросовестный член международного сообщества должен настаивать на беспристрастном международном расследовании, чтобы "устроители этого теракта не ушли от ответственности"."Пытаться объяснить со ссылкой на какие-то западные спецслужбы, что это дело рук некоего украинского олигарха - ну это, я считаю, просто стыдно для тех, кто такую версию пропихивает через подконтрольные западные средства массовой информации", - сказал Лавров журналистам.
https://ria.ru/20230309/ssha-1856693139.html
https://ria.ru/20230309/lavrov-1856746746.html
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сергей лавров, в мире, россия, антониу гутерреш, оон, северный поток, авария на "северных потоках"
Сергей Лавров, В мире, Россия, Антониу Гутерреш, ООН, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Лавров: устроители теракта на "Северных потоках" должны быть наказаны

Глава МИД Лавров: устроители теракта на "Северных потоках" должны понести наказание

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш и его секретариат "отлынивают" от комментариев по поводу необходимости беспристрастного расследования взрывов на "Северных потоках", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что в ситуации с расследованием терактов на "Северных потоках", которая как раз требует активного интереса и вовлеченности, со стороны секретариата ООН "наблюдается полная пассивность и отстраненность".
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"И генеральный секретарь, и его сотрудники всячески отлынивают от реакции на эти вопросы. Мы внесли в Совет Безопасности резолюцию с просьбой к секретариату ООН организовать беспристрастное расследование. Думаю, что те вопиющие факты, которые сегодня имеются в публичной сфере, и та реакция, позорная реакция в западных СМИ на эти факты, которые в последние дни прозвучала, конечно же, не останутся без внимания", - сказал Лавров журналистам.
Он отметил, что любой добросовестный член международного сообщества должен настаивать на беспристрастном международном расследовании, чтобы "устроители этого теракта не ушли от ответственности".
"Пытаться объяснить со ссылкой на какие-то западные спецслужбы, что это дело рук некоего украинского олигарха - ну это, я считаю, просто стыдно для тех, кто такую версию пропихивает через подконтрольные западные средства массовой информации", - сказал Лавров журналистам.
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Сергей ЛавровВ миреРоссияАнтониу ГутеррешООНСеверный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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