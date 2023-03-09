https://ria.ru/20230309/lavrov-1856752094.html

Лавров: устроители теракта на "Северных потоках" должны быть наказаны

Лавров: устроители теракта на "Северных потоках" должны быть наказаны - РИА Новости, 09.03.2023

Лавров: устроители теракта на "Северных потоках" должны быть наказаны

Генсек ООН Антониу Гутерреш и его секретариат "отлынивают" от комментариев по поводу необходимости беспристрастного расследования взрывов на "Северных потоках", РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:48

2023-03-09T13:48

2023-03-09T14:15

сергей лавров

в мире

россия

антониу гутерреш

оон

северный поток

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш и его секретариат "отлынивают" от комментариев по поводу необходимости беспристрастного расследования взрывов на "Северных потоках", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что в ситуации с расследованием терактов на "Северных потоках", которая как раз требует активного интереса и вовлеченности, со стороны секретариата ООН "наблюдается полная пассивность и отстраненность"."И генеральный секретарь, и его сотрудники всячески отлынивают от реакции на эти вопросы. Мы внесли в Совет Безопасности резолюцию с просьбой к секретариату ООН организовать беспристрастное расследование. Думаю, что те вопиющие факты, которые сегодня имеются в публичной сфере, и та реакция, позорная реакция в западных СМИ на эти факты, которые в последние дни прозвучала, конечно же, не останутся без внимания", - сказал Лавров журналистам.Он отметил, что любой добросовестный член международного сообщества должен настаивать на беспристрастном международном расследовании, чтобы "устроители этого теракта не ушли от ответственности"."Пытаться объяснить со ссылкой на какие-то западные спецслужбы, что это дело рук некоего украинского олигарха - ну это, я считаю, просто стыдно для тех, кто такую версию пропихивает через подконтрольные западные средства массовой информации", - сказал Лавров журналистам.

https://ria.ru/20230309/ssha-1856693139.html

https://ria.ru/20230309/lavrov-1856746746.html

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Дарья Буймова

сергей лавров, в мире, россия, антониу гутерреш, оон, северный поток, авария на "северных потоках"