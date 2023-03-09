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Российские силы начали занимать окраины Красногоровки - РИА Новости, 09.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:19 09.03.2023 (обновлено: 09:16 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/krasnogorovka-1856655094.html
Российские силы начали занимать окраины Красногоровки
Российские силы начали занимать окраины Красногоровки - РИА Новости, 09.03.2023
Российские силы начали занимать окраины Красногоровки
Части Первого армейского корпуса российской армии начали закрепляться на окраине Красногоровки — города к северу от Авдеевки, из которого украинские боевики... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T03:19
2023-03-09T09:16
специальная военная операция на украине
красногоровка
вооруженные силы рф
донецк
авдеевка
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ДОНЕЦК, 9 мар – РИА Новости. Части Первого армейского корпуса российской армии начали закрепляться на окраине Красногоровки — города к северу от Авдеевки, из которого украинские боевики часто обстреливают Донецк, сообщил РИА Новости российский офицер с позывным "Саймон"."По окраинам Красногоровки отработали "Грады" и "Солнцепеки". На первой улице этого населенного пункта уже закрепляются ребята из 11-го полка", – сказал собеседник агентства.В распоряжении РИА Новости также есть видео комбинированного удара, нанесенного из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" и реактивной системы залпового огня "Град"."Солнцепек" предназначен для вывода из строя легкобронированной техники и разрушения сооружений и укреплений. РСЗО "Град" используется для поражения живой силы, в том числе скрывающейся в укрытиях. Комбинированное использование этих систем применяется с целью расчистить путь наступающим войскам.Красногоровка часто значится в сводках ДНР как населенный пункт, из которого украинские боевики обстреливают Донецк. В частности, 6 марта киевские силовики выпустили оттуда по Петровскому району города 10 ракет из РСЗО, 1 марта – дважды по 20 ракет и один раз четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, а 28 февраля под удар попал и Кировский район.
https://ria.ru/20230309/punkt-1856668801.html
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красногоровка
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Использование системы "Град" и "Солнцепек" по окраинам Красногоровки
Российские военные начали закрепляться на окраине Красногоровки – города к северу от Авдеевки, из которого украинские боевики часто обстреливают Донецк, сообщил РИА Новости офицер с позывным "Саймон". Он отметил, что по окраинам Красногоровки был нанесен удар "Градом" и "Солнцепеком". Комбинированное использование этих систем применяется с целью расчистить путь наступающим войскам.
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красногоровка, вооруженные силы рф, донецк, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Красногоровка, Вооруженные силы РФ, Донецк, Авдеевка
Российские силы начали занимать окраины Красногоровки

Офицер "Саймон": российские силы занимают Красногоровку, откуда ВСУ обстреливают Донецк

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 мар – РИА Новости. Части Первого армейского корпуса российской армии начали закрепляться на окраине Красногоровки — города к северу от Авдеевки, из которого украинские боевики часто обстреливают Донецк, сообщил РИА Новости российский офицер с позывным "Саймон".
"По окраинам Красногоровки отработали "Грады" и "Солнцепеки". На первой улице этого населенного пункта уже закрепляются ребята из 11-го полка", – сказал собеседник агентства.
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В распоряжении РИА Новости также есть видео комбинированного удара, нанесенного из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" и реактивной системы залпового огня "Град".
"Солнцепек" предназначен для вывода из строя легкобронированной техники и разрушения сооружений и укреплений. РСЗО "Град" используется для поражения живой силы, в том числе скрывающейся в укрытиях. Комбинированное использование этих систем применяется с целью расчистить путь наступающим войскам.
Красногоровка часто значится в сводках ДНР как населенный пункт, из которого украинские боевики обстреливают Донецк. В частности, 6 марта киевские силовики выпустили оттуда по Петровскому району города 10 ракет из РСЗО, 1 марта – дважды по 20 ракет и один раз четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, а 28 февраля под удар попал и Кировский район.
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Специальная военная операция на УкраинеКрасногоровкаВооруженные силы РФДонецкАвдеевка
 
 
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