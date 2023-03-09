https://ria.ru/20230309/krasnogorovka-1856655094.html

Российские силы начали занимать окраины Красногоровки

Российские силы начали занимать окраины Красногоровки - РИА Новости, 09.03.2023

Российские силы начали занимать окраины Красногоровки

Части Первого армейского корпуса российской армии начали закрепляться на окраине Красногоровки — города к северу от Авдеевки, из которого украинские боевики... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T03:19

2023-03-09T03:19

2023-03-09T09:16

специальная военная операция на украине

красногоровка

вооруженные силы рф

донецк

авдеевка

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ДОНЕЦК, 9 мар – РИА Новости. Части Первого армейского корпуса российской армии начали закрепляться на окраине Красногоровки — города к северу от Авдеевки, из которого украинские боевики часто обстреливают Донецк, сообщил РИА Новости российский офицер с позывным "Саймон"."По окраинам Красногоровки отработали "Грады" и "Солнцепеки". На первой улице этого населенного пункта уже закрепляются ребята из 11-го полка", – сказал собеседник агентства.В распоряжении РИА Новости также есть видео комбинированного удара, нанесенного из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" и реактивной системы залпового огня "Град"."Солнцепек" предназначен для вывода из строя легкобронированной техники и разрушения сооружений и укреплений. РСЗО "Град" используется для поражения живой силы, в том числе скрывающейся в укрытиях. Комбинированное использование этих систем применяется с целью расчистить путь наступающим войскам.Красногоровка часто значится в сводках ДНР как населенный пункт, из которого украинские боевики обстреливают Донецк. В частности, 6 марта киевские силовики выпустили оттуда по Петровскому району города 10 ракет из РСЗО, 1 марта – дважды по 20 ракет и один раз четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, а 28 февраля под удар попал и Кировский район.

https://ria.ru/20230309/punkt-1856668801.html

https://ria.ru/20230308/donetsk-1856595368.html

красногоровка

донецк

авдеевка

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Использование системы "Град" и "Солнцепек" по окраинам Красногоровки Российские военные начали закрепляться на окраине Красногоровки – города к северу от Авдеевки, из которого украинские боевики часто обстреливают Донецк, сообщил РИА Новости офицер с позывным "Саймон". Он отметил, что по окраинам Красногоровки был нанесен удар "Градом" и "Солнцепеком". Комбинированное использование этих систем применяется с целью расчистить путь наступающим войскам. 2023-03-09T03:19 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красногоровка, вооруженные силы рф, донецк, авдеевка