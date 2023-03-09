https://ria.ru/20230309/kosovo-1856784654.html

Совет ЕС предварительно одобрил облегчение визового режима для Косово

Совет ЕС предварительно одобрил облегчение визового режима для Косово - РИА Новости, 09.03.2023

Совет ЕС предварительно одобрил облегчение визового режима для Косово

Совет ЕС в четверг предварительно одобрил решение, которое позволит владельцам паспортов Косово путешествовать в ЕС без виз на срок 90 дней, говорится в... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T15:17

2023-03-09T15:17

2023-03-09T15:17

в мире

косово

евросоюз

европарламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576896884_0:60:2897:1690_1920x0_80_0_0_c2217d038f7a9a11d78b4b836ac74210.jpg

БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Совет ЕС в четверг предварительно одобрил решение, которое позволит владельцам паспортов Косово путешествовать в ЕС без виз на срок 90 дней, говорится в распространенном заявлении Совета. "Новые правила позволят владельцам паспортов Косово путешествовать в ЕС без визы на срок пребывания 90 дней в течение любого 180-дневного периода", - указывается в документе. Ожидается, что в случае одобрения такого решения Европарламентом, оно может начать действовать с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20221221/kosovo-1840236258.html

косово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, косово, евросоюз, европарламент