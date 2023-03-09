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Совет ЕС предварительно одобрил облегчение визового режима для Косово
Совет ЕС предварительно одобрил облегчение визового режима для Косово - РИА Новости, 09.03.2023
Совет ЕС предварительно одобрил облегчение визового режима для Косово
Совет ЕС в четверг предварительно одобрил решение, которое позволит владельцам паспортов Косово путешествовать в ЕС без виз на срок 90 дней, говорится в... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:17
2023-03-09T15:17
2023-03-09T15:17
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евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Совет ЕС в четверг предварительно одобрил решение, которое позволит владельцам паспортов Косово путешествовать в ЕС без виз на срок 90 дней, говорится в распространенном заявлении Совета. "Новые правила позволят владельцам паспортов Косово путешествовать в ЕС без визы на срок пребывания 90 дней в течение любого 180-дневного периода", - указывается в документе. Ожидается, что в случае одобрения такого решения Европарламентом, оно может начать действовать с 1 января 2024 года.
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в мире, косово, евросоюз, европарламент
В мире, Косово, Евросоюз, Европарламент
Совет ЕС предварительно одобрил облегчение визового режима для Косово
Совет ЕС предварительно одобрил облегчение визового режима для Косово с 1 января 2024 года