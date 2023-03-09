https://ria.ru/20230309/koronavirus-1856699023.html

В России за сутки госпитализировали 657 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 657 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 09.03.2023

В России за сутки госпитализировали 657 пациентов с COVID-19

Почти 12,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 40 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T11:19

2023-03-09T11:19

2023-03-09T11:19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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распространение коронавируса

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Почти 12,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 40 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 657 человек, на 59,8% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 10 субъектах, снижение — в 71 регионе, ситуация осталась без изменений в четырех субъектах. "Выздоровели за сутки 12 536 человек, или на 23,7% меньше в сравнении с 8 марта 2023 года. Выявлено 12 496 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 40 человек", — говорится в сообщении.

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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