https://ria.ru/20230309/koronavirus-1856699023.html
В России за сутки госпитализировали 657 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 657 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 09.03.2023
В России за сутки госпитализировали 657 пациентов с COVID-19
Почти 12,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 40 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:19
2023-03-09T11:19
2023-03-09T11:19
коронавирус в россии
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распространение коронавируса
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Почти 12,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 40 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 657 человек, на 59,8% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 10 субъектах, снижение — в 71 регионе, ситуация осталась без изменений в четырех субъектах. "Выздоровели за сутки 12 536 человек, или на 23,7% меньше в сравнении с 8 марта 2023 года. Выявлено 12 496 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 40 человек", — говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 657 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 12 496 новых случаев COVID-19, умерли 40 человек