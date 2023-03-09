https://ria.ru/20230309/kormukhina-1856855689.html
Ольга Кормухина рассказала о выступлениях на Донбассе
Ольга Кормухина рассказала о выступлениях на Донбассе - РИА Новости, 09.03.2023
Ольга Кормухина рассказала о выступлениях на Донбассе
Певица Ольга Кормухина в беседе с редакцией YouTube-канала Неоруэлл рассказала о выступлениях коллег на охраняемых площадках Донбасса. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T19:51
2023-03-09T19:51
2023-03-09T20:05
шоубиз
ольга кормухина
шоу-бизнес
донбасс
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Певица Ольга Кормухина в беседе с редакцией YouTube-канала Неоруэлл рассказала о выступлениях коллег на охраняемых площадках Донбасса. Ольга Кормухина рассказала, что ездит на Донбасс с 2015 года. Все это время, а также с начала специальной военной операции она помогает фронту вместе со звездными коллегами. Так, они закупают необходимые предметы для тех, кто находится на передовой. "Все получилось само собой, как-то вело небо само: и людей давало, и отводило", — добавила Кормухина.
https://ria.ru/20221103/kormukhina-1829043127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга кормухина, шоу-бизнес, донбасс
Шоубиз, Ольга Кормухина, Шоу-бизнес, Донбасс
Ольга Кормухина рассказала о выступлениях на Донбассе
Певица Ольга Кормухина рассказала о выступлениях на охраняемых территориях Донбасса
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости.
Певица Ольга Кормухина в беседе с редакцией YouTube-канала Неоруэлл рассказала
о выступлениях коллег на охраняемых площадках Донбасса.
«
"Я не вижу в этом заслуги никакой. Даже бывает как-то неловко, что мы отрываем бойцов от их задач. Хотя и это нужно. И это необходимо — связь с большой землей", — считает артистка.
Ольга Кормухина рассказала, что ездит на Донбасс с 2015 года. Все это время, а также с начала специальной военной операции она помогает фронту вместе со звездными коллегами.
Так, они закупают необходимые предметы для тех, кто находится на передовой. "Все получилось само собой, как-то вело небо само: и людей давало, и отводило", — добавила Кормухина.
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