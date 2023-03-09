https://ria.ru/20230309/kormukhina-1856855689.html

Ольга Кормухина рассказала о выступлениях на Донбассе

Ольга Кормухина рассказала о выступлениях на Донбассе - РИА Новости, 09.03.2023

Ольга Кормухина рассказала о выступлениях на Донбассе

Певица Ольга Кормухина в беседе с редакцией YouTube-канала Неоруэлл рассказала о выступлениях коллег на охраняемых площадках Донбасса. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T19:51

2023-03-09T19:51

2023-03-09T20:05

шоубиз

ольга кормухина

шоу-бизнес

донбасс

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Певица Ольга Кормухина в беседе с редакцией YouTube-канала Неоруэлл рассказала о выступлениях коллег на охраняемых площадках Донбасса. Ольга Кормухина рассказала, что ездит на Донбасс с 2015 года. Все это время, а также с начала специальной военной операции она помогает фронту вместе со звездными коллегами. Так, они закупают необходимые предметы для тех, кто находится на передовой. "Все получилось само собой, как-то вело небо само: и людей давало, и отводило", — добавила Кормухина.

https://ria.ru/20221103/kormukhina-1829043127.html

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

ольга кормухина, шоу-бизнес, донбасс