Рейтинг@Mail.ru
Ольга Кормухина рассказала о выступлениях на Донбассе - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
19:51 09.03.2023 (обновлено: 20:05 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/kormukhina-1856855689.html
Ольга Кормухина рассказала о выступлениях на Донбассе
Ольга Кормухина рассказала о выступлениях на Донбассе - РИА Новости, 09.03.2023
Ольга Кормухина рассказала о выступлениях на Донбассе
Певица Ольга Кормухина в беседе с редакцией YouTube-канала Неоруэлл рассказала о выступлениях коллег на охраняемых площадках Донбасса. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T19:51
2023-03-09T20:05
шоубиз
ольга кормухина
шоу-бизнес
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156066/32/1560663262_0:115:2968:1784_1920x0_80_0_0_dbb8e9c2e1886db5241412dfe5e1281e.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Певица Ольга Кормухина в беседе с редакцией YouTube-канала Неоруэлл рассказала о выступлениях коллег на охраняемых площадках Донбасса. Ольга Кормухина рассказала, что ездит на Донбасс с 2015 года. Все это время, а также с начала специальной военной операции она помогает фронту вместе со звездными коллегами. Так, они закупают необходимые предметы для тех, кто находится на передовой. "Все получилось само собой, как-то вело небо само: и людей давало, и отводило", — добавила Кормухина.
https://ria.ru/20221103/kormukhina-1829043127.html
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Галина Соколова
Галина Соколова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156066/32/1560663262_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2ab299506f5a9dbb736a39b08c2fac8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ольга кормухина, шоу-бизнес, донбасс
Шоубиз, Ольга Кормухина, Шоу-бизнес, Донбасс
Ольга Кормухина рассказала о выступлениях на Донбассе

Певица Ольга Кормухина рассказала о выступлениях на охраняемых территориях Донбасса

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Ольга Кормухина
Певица Ольга Кормухина - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Певица Ольга Кормухина в беседе с редакцией YouTube-канала Неоруэлл рассказала о выступлениях коллег на охраняемых площадках Донбасса.
«
"Я не вижу в этом заслуги никакой. Даже бывает как-то неловко, что мы отрываем бойцов от их задач. Хотя и это нужно. И это необходимо — связь с большой землей", — считает артистка.
Ольга Кормухина рассказала, что ездит на Донбасс с 2015 года. Все это время, а также с начала специальной военной операции она помогает фронту вместе со звездными коллегами.
Так, они закупают необходимые предметы для тех, кто находится на передовой. "Все получилось само собой, как-то вело небо само: и людей давало, и отводило", — добавила Кормухина.
Певица Ольга Кормухина - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
"Это не друзья": Кормухина высказалась о не поддержавших СВО коллегах
3 ноября 2022, 18:07
 
ШоубизОльга КормухинаШоу-бизнесДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала