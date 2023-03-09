https://ria.ru/20230309/kndr-1856659717.html
Премьер Южной Кореи назвал вероятность конфликта с КНДР крайне малой
Премьер Южной Кореи назвал вероятность конфликта с КНДР крайне малой - РИА Новости, 09.03.2023
Премьер Южной Кореи назвал вероятность конфликта с КНДР крайне малой
Вероятность реального конфликта с КНДР в будущем крайне мала, а Сеул всегда готов возобновить диалог с Пхеньяном, хотя напряженность будет сохраняться, заявил... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T06:13
2023-03-09T06:13
2023-03-09T06:13
южная корея
ким чен ын
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СЕУЛ, 9 мар – РИА Новости. Вероятность реального конфликта с КНДР в будущем крайне мала, а Сеул всегда готов возобновить диалог с Пхеньяном, хотя напряженность будет сохраняться, заявил премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су. Хан Док Су также отметил, что Ким Чен Ын "знает лучше всех", что совместные учения Южной Кореи и США не ставят целью спровоцировать Пхеньян, а внешнее недовольство Пхеньяна проведением таких учений имеет целый ряд причин. "Действия Северной Кореи всегда многосложные: они направлены и на внешнюю аудиторию, и на внутреннюю. Не, думаю, что Ким Чен Ын будет ощущать, что наши учения станут силой, которая будет направлена по отношению к нему или в сторону его территории. Если только он не будет провоцировать нас своими неразумными действиями – он прекрасно это понимает", - пояснил политик. В то же время, он добавил, для Сеула важно "дать КНДР четкий сигнал", что на их действия всегда будет ответ. "Мы должны дать чёткий сигнал, что если вы пойдёте по неверному пути, за этим последуют штрафные санкции. Без проведения совместных учений мы не можем поддерживать необходимый уровень сдерживания. С моей точки зрения, это была настоящая ошибка предыдущей администрации на протяжении последних пяти лет. Оттого что мы молчали и не проводили достаточно учений, приближали ли мы мир? Мы не получили никакого мира", - пояснил Хан Док Су. Южная Корея и США провели в понедельник совместные учения ВВС с участием по меньшей мере одного американского стратегического бомбардировщика B-52H, способного нести ядерное оружие, до этого в пятницу прошли аналогичные учения, в которых был задействован американский бомбардировщик B-1B. В этом году подобные учения в целом проводили уже пять раз. Кроме того, 6 марта стартовали первые в этом году учения ВВС союзников под названием Buddy Wing, которые планируется провести девять раз за год. Также Южная Корея и США с 13 по 23 марта проведут масштабные совместные Freedom Shield, которые станут самыми продолжительными в истории альянса командно-штабными учениями в формате компьютерной симуляции. Также одновременно с ними пройдут крупные полевые учения Warrior Shield. Северная Корея резко критикует такие действия Сеула и Вашингтона. Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что КНДР буде т считать объявлением войны возможные военные действия США против испытаний стратегического оружия Пхеньяном, а также пообещала "ошеломляющие" ответные меры, если США и Южная Корея продолжат военную активность в регионе. Ранее Ким Ё Чжон уже заявляла, что Пхеньяну примет соответствующие шаги, если расценит, что передвижения стратегических ударных средств вооруженных сил США в районе Корейского полуострова будут расценены как прямая или косвенная угроза КНДР.
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Южная Корея, Ким Чен Ын, Ким Е Чжон, США, Пхеньян, В мире
Премьер Южной Кореи назвал вероятность конфликта с КНДР крайне малой
Премьер Южной Кореи Хан: вероятность реального конфликта с КНДР в будущем крайне мала
СЕУЛ, 9 мар – РИА Новости. Вероятность реального конфликта с КНДР в будущем крайне мала, а Сеул всегда готов возобновить диалог с Пхеньяном, хотя напряженность будет сохраняться, заявил премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су.
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"Вероятность реального конфликта очень-очень мала. Будет напряженность, да. Но настоящий конфликт кране маловероятен, потому что альянс Южной Кореи и США будет слишком доминантным. Но мы всегда будем держать дверь открытой для диалога. Да, (лидер КНДР) Ким Чен Ын будет усиливать свой ядерный потенциал, и иногда он бывает непредсказуем, поэтому мы хотим иметь сильную опору на себя. Мы будем продолжать пытаться делать что-то вместе. Мы хотели бы оказывать помощь в сферах продовольствия, общественного здравоохранения и, если до этого дойдет, инфраструктуры, людских обменов. Но в первую очередь наши возможности опоры на себя должны быть достаточно сильны, чтобы Ким Чен Ын не совершал просчетов", - заявил премьер иностранным журналистам.
Хан Док Су также отметил, что Ким Чен Ын "знает лучше всех", что совместные учения Южной Кореи и США не ставят целью спровоцировать Пхеньян, а внешнее недовольство Пхеньяна проведением таких учений имеет целый ряд причин.
"Действия Северной Кореи всегда многосложные: они направлены и на внешнюю аудиторию, и на внутреннюю. Не, думаю, что Ким Чен Ын будет ощущать, что наши учения станут силой, которая будет направлена по отношению к нему или в сторону его территории. Если только он не будет провоцировать нас своими неразумными действиями – он прекрасно это понимает", - пояснил политик.
В то же время, он добавил, для Сеула важно "дать КНДР четкий сигнал", что на их действия всегда будет ответ.
"Мы должны дать чёткий сигнал, что если вы пойдёте по неверному пути, за этим последуют штрафные санкции. Без проведения совместных учений мы не можем поддерживать необходимый уровень сдерживания. С моей точки зрения, это была настоящая ошибка предыдущей администрации на протяжении последних пяти лет. Оттого что мы молчали и не проводили достаточно учений, приближали ли мы мир? Мы не получили никакого мира", - пояснил Хан Док Су.
КНДР потребовала немедленного прекращения военных учений США и Южной Кореи
Южная Корея и США провели в понедельник совместные учения ВВС с участием по меньшей мере одного американского стратегического бомбардировщика B-52H, способного нести ядерное оружие, до этого в пятницу прошли аналогичные учения, в которых был задействован американский бомбардировщик B-1B. В этом году подобные учения в целом проводили уже пять раз. Кроме того, 6 марта стартовали первые в этом году учения ВВС союзников под названием Buddy Wing, которые планируется провести девять раз за год.
Также Южная Корея и США с 13 по 23 марта проведут масштабные совместные Freedom Shield, которые станут самыми продолжительными в истории альянса командно-штабными учениями в формате компьютерной симуляции. Также одновременно с ними пройдут крупные полевые учения Warrior Shield.
Северная Корея резко критикует такие действия Сеула и Вашингтона. Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон
заявила, что КНДР буде т считать объявлением войны возможные военные действия США против испытаний стратегического оружия Пхеньяном, а также пообещала "ошеломляющие" ответные меры, если США и Южная Корея продолжат военную активность в регионе. Ранее Ким Ё Чжон уже заявляла, что Пхеньяну примет соответствующие шаги, если расценит, что передвижения стратегических ударных средств вооруженных сил США в районе Корейского полуострова
будут расценены как прямая или косвенная угроза КНДР.
США и ряд стран в СБ ООН осудили ракетные пуски КНДР